Maria De Filippi a ruota libera su Alessia Marcuzzi, sono andata a trovarla e le ho detto ciò che pensavo

0 SHARES Condividi Tweet

Sta per ripartire “Temptation island” la versione con persone non famose e a condurre sarà Alessia Marcuzzi.

I Mmtori si stanno scaldando e Filippo Bisciglia, che ha appena terminato la sua Temptation island con personaggi famosi, l’edizione Vip ha fatto un grosso in bocca al lupo alla Marcuzzi che, dopo che il gossip che l’ha travolta negli ultimi mesi per la presunta storia clandestina con Stefano De Martino che gli sarebbe costata il matrimonio, ora è pronta ad affrontare questa nuova sfida.

Maria De Filippi e Temptation Island

Maria De Filippi che in questi giorni si trova in vacanza ad Ansedonia, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, in occasione della quale si è raccontata a cuore aperto.

Prima ha parlato di Stefano e Belen e della loro storia finita ma che potrebbe anche ricominciare e poi ha parlato di Alessia Marcuzzi che sarà alla guida di “Temptation Island”

Hanno accusato Maria De Filippi di fare trasmissioni trash e lei ha risposto così: “Io non mi offendo quando mi muovo queste accuse. Ognuno sceglie ciò che vuole in tv. Sono convinta che le trasmissioni non abbiano successo grazie al presentatore che le conduce, ma grazie al pubblico. Se loro ti seguono, tu hai vinto. Devi dare alle persone ciò che desiderano, devi sentire “la pancia” degli italiani, senza essere spocchiosa. Devi intercettare i gusti, i sogni e gli interessi di chi guarderà il tuo prodotto. Temptation è questo. Non c’è nulla di combinato, assolutamente niente. Il successo di Temptation Island dipende quasi esclusivamente dalle coppie e dalle dinamiche che si creano all’interno delle relazioni e in cui i telespettatori da casa possono riconoscersi: I dodici partecipanti devono avere dinamiche di coppia diverse fra loro e con le quali il pubblico possa trovare punti di contatto: li studi, li intervisti, parli con loro per ore e poi li metti davanti alle telecamere giorno e notte. Sperando che succeda ciò che tu avevi, forse, intuito”

Maria De Filippi ha svelato cosa pensa della Marcuzzi.

A proposito della conduttrice di questa edizione di Temptation Island, Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi ha detto: “ Alessia condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice, il contrario di Vip, con persone normali. Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato. Alessia è generosa, è buona e di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati. La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare”.

E poi ha detto cosa è accaduto prima della edizione scorsa: “L’anno scorso quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia non è che ti puoi mettere seduta sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima”.