Io e Te, Pierluigi Diaco, affondo al suo ospite e poi dice “Quanto mi piace fare il moralista”

Pierluigi Diaco e il suo programma “Io e te” piace ogni giorno di più. All’inizio il pubblico, soprattutto quello del web, lo aveva preso di mira per il carattere, forse troppo diretto e lo aveva attaccato duramente tanto da far decidere a Pierluigi Diaco di lasciare i social perché quegli attacchi lo stavano ferendo troppo. Così, un giorno dopo aver spiegato che “la vita vera è da un’altra parte” Diaco ha annunciato di voler lasciare i social.

Pierluigi fa vedere il video di Bettarini a Samantha Togni e al marito

Samantha Togni è stata ospite di Pierluigi Diaco a “Io e te” insieme al marito, Mario Russo un chirurgo estetico.

La coppia ha raccontato di essersi conosciuti in treno, poi di aver iniziato a seguirsi sui social e poi a incontrarsi di persona fino a scoprirsi innamorati.

La coppia ha raccontato così: “E’ stata una serie di coincidenze inaspettate. Io ho cambiato treno perché volevo andare a Roma dai miei genitori. Arrivo sul treno e sbaglio posto. Arriva il proprietario del posto e cambio di nuovo posto e poi ho visto entrare Samanta Togni che non conoscevo perché non guardo la televisione, ma ho visto questa bellissima donna e ho sperato che venisse a sedersi vino a me. Anche lei, però, ha sbagliato posto e quando il proprietario del posto l’ha fatta alzare si è seduta di fronte a me. Io in quel momento stavo parlando con dei canadesi, lei si è introdotta nella conversazione e da lì abbiamo cominciato a parlare”.

E poi ha aggiunto: “Avevo terminato da poco una relazione ed ero disilluso. Avevo anche pensato di trasferirmi a Dubai e, invece, le coincidenze hanno cambiato tutto”.

Diaco ha chiesto al marito della Togni quali sono i difetti di Samantha e lei ha risposto che è poco paziente, mentre la Togni ha detto che il marito è disordinato.

Poi Diaco ha fatto vedere un video di Fabrizio Frizzi e Samatha Togni ha detto così: “Ho avuto una grandissima fortuna a incontrarlo e ad avere la possibilità di conoscerlo … lo sapevo all’epoca e ora lo so ancora di più”.

Quando poi Pierluigi Diaco ha fatto vedere un video su Stefano Bettarini che con Samantha Togni ha avuto una storia c’è stato un momento di grande imbarazzo e poi Diaco ha prontamente cambiato argomento.

Diaco dice al marito della Togni “Come mi piace fare il moralista”

Il marito di Samantha Togni ha raccontato che nella sua professione spesso si accorge che tante persone che richiedono un ritocco estetico non ne avrebbero bisogno ma che lo fanno solo per vanità.

Pierluigi Diaco ha esternato il suo punto di vista assolutamente contrario alla chirurgia estetica e ha detto: “Quanto mi piace fare il moralista”