La vita in diretta estate Andrea Delogu e Marcello Masi, la Rai fa un errore, inquadrati in un momento sbagliato, cosa si vede che non avrebbe dovuto vedersi

Andrea Delogu e Marcello Masi hanno conquistato il pubblico di “Vita in diretta estate” con il loro modo di fare semplice, mai sopra le righe e da cui traspare gioia e divertimento: infatti, sono i primi a stare al gioco, sono i primi a divertirsi.

Questo quando la situazione lo richiede e lo permette, perché, in caso contrario, diventano professionali e seri al punto giusto.

Questa è la conduzione di “Vita in duretta estate” che piace e convince.

La Rai fa un’inquadratura in un momento sbagliato e cosa si vede

Durante la puntata di ieri, mentre la conduzione di Andrea Delogu e Marcello Masi scorreva come al solito, ad un certo punto la Rai ha commesso un errore dalla regia e ha inquadrato i due conduttori in un momento in cui sarebbe stato meglio non farlo.

Infatti, Andrea Delogu aveva isolo una scarpa indossata e nascondeva dietro la gamba l’altro piede nudo mentre Marcello Masi aveva in mano la scarpa della Delogu e anche una faccia alquanto imbarazzata. Cosa sia successo non lo sappiamo né i diretti interessati lo hanno rivelato ma la scena ha sorpreso tutti.

Andrea Delogu e Marcello Masi scoperti dietro le quinte

Andrea Delogu e Marcello Masi sono una coppia davvero molto affiatatae lo dimostrano sia quando sono davanti alle telecamere che anche quando vengono ripresi in momenti dietro le quinte e, dunque, quando sono naturali e senza sovrastrutture.

Per esempio, qualche giorno fa hanno improvvisato un balletto, insieme, sulle note di YMCA, dei Village People, che poi hanno postato sui social.

In calce al balletto hanno scritto la seguente didascalia: “Oggi va così”.

In tanti stanno sperando che la Rai, dopo l’enorme successo di pubblico, confermi la coppia Masi Delogu anche per l’autunno ma, purtroppo, questo non sarà possibile perché è stato già stabilito che alla conduzione di “Vita in diretta” ci sarà Alberto Matano da solo al comando senza né Lorella Cuccarini né altre conduttrici/conduttori.

Alberto Matano non dovrà dividere la scena con nessuno e questo, certamente, creerà un clima più sereno perché durante la conduzione in tandem con Lorella Cuccarini ci saranno state tantissime tensioni se, alla fine dell’ultima puntata i due non si sono neppure guardati né salutati. E se Matano ha ringraziato Lorella, lei non ha contraccambiato in alcun modo ignorandolo completamente.