Maria De Filippi dice di Stefano: “La sua normalità è combinare guai, questa volta non so come andrà a finire però sa farsi perdonare l’imperdonabile”

Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Gente” in occasione della quale ha parlato della fine della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, di quanto lei stia soffrendo anche per il carattere che ha e di quanto sia “birichino” Stefano De Martino.

Le dichiarazioni che ha rilasciato Maria De Filippi

Maria De Filippi prima ha parlato di quando nel 2012 Stefano De Martino e Emma erano concorrenti di “Amici” e avevano una storia d’amore, un giorno capì che c’era qualcosa che non andava più nella loro storia d’amore e dice: “La situazione era tragica ormai è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. Nessuno di noi aveva capito. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. Non voleva però dirlo a Emma con la quale era fidanzato. Litigavano, lui la accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo davvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei. Finì come sapete, eppure rimasero tutti a lavorare con me“.

E poi racconta di cosa sta capitando oggi a Stefano e dice di lui così: “Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi. Eravamo in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo

chiacchierato e mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belen.

Avevo ragione. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…”

Maria De Filippi si riferisce a quando Stefano si invaghì della ballerina professionista Giulia Pauselli, che oggi è la compagna di Marcello Sacchetta. Emma fu tradita anche con lei.

Poi Maria De Filippi ha anche aggiunto: “Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni. Belen, invece, ha una qualità speciale: sa emozionarsi

sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu Sì Que Vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne.

Il ritorno di Belen e Stefano

A sentire Maria De Filippi, Stefano De Martino potrebbe anche tornare sui suoi passi ma Belen chissà se questa volta lo perdonerebbe visto che il ballerino , a sentire Maria De Filippi è recidivo. Maria De Filippi con il suo racconto ha dunque confermato che il motivo della rottura tra Stefano e Belen è il tradimento come era trapelato dalle dichiarazioni di Belen che poi centri o meno Alessia Marcuzzi questo forse non si saprà mai.