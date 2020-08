Rocco Casalino e Gabriele Rossi sorpresi in atteggiamenti complici ma c’è qualcosa che non convince

0 SHARES Condividi Tweet

Rocco Casalino e Gabriele Rossi, entrambi ex partecipanti della famosissima e fortunatissima trasmissione Mediaset, “La casa del Grande Fratello” sono stati sorpresi dal fotografo in atteggiamenti intimi e complici a cena fuori e poi a passeggio per Roma.

Di Rocco Casalino si sapeva che aveva appena interrotto una relazione sentimentale con il cubano José Carlos Alvarez che aveva anche presentato come fidanzato, quando la relazione era in essere, al premier Giuseppe Conte, mentre di Gabriele Rossi si sa che è reduce da una storia, anche abbastanza lunga e stabile ma mai ufficializzata, con Gabriel Garko.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Da tempo si vocifera che quella tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi non sia una storia di amicizia, se pur profonda ma proprio una storia d’amore. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito ma le voci che si sono rincorse negli anni hanno sempre parlato di amore.

Da un po’ di tempo, però, si diceva che tra i due ci fosse maretta e poi Gabriele Rossi è stato visto a cena con Rocco Casalini, da poco single.

Dopo che sono uscite queste foto, Gabriel Garko ha scritto un post davvero enigmatico, infatti ha scritto sui social così: “Dove sei? Oggi?” e poi ha aggiunto vari hashtag, tra i quali #single quindi pare che ci sia davvero rimasto male per aver scoperto dai giornali la storia tra Rocco Casalino e il suo ex.

Dagospia non crede alla storia tra Gabriele Rossi e Rocco Casalino

Dagospia ha insinuato il dubbio che quella tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi non sia una nuova storia d’amore quanto piuttosto la volontà di Rocco Casalino di far capire all’Italia che non ha più nulla da spa spartire con il suo ex fidanzato cubano José Carlos Alvarez, invischiato in una storia di scommesse online, storia di cui Rocco Casalino ha sempre detto di non sapere nulla.

Infatti, Dagospia ha detto: “Casalino si fa vedere in giro con Gabriele Rossi per dire al mondo che ha scaricato il fidanzato cubano ludopatico”.

Anche l’ex fidanzato di Rocco Casalino ci ha tenuto a precisare che non c’è più alcuna storia con Rocco e ha detto: «La nostra relazione aveva già dei problemi».

Gabriel Garko entrerà nella “Casa del grande fratello” e chissà se si lascerà andare a confidenze o rivelerà qualcosa di più sulla sua vita privata della quale è sempre stato molto riservato.