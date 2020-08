Ilary Blasi seduta accanto al figlio 14enne che guida la macchina in centro a Roma, lei posta il video e il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi è molto attiva sui social e da poco ha postato una foto che la ritraeva in acqua avvinghiata al marito Francesco Totti mentre lo baciava appassionatamente.

Appena pubblicata la foto, Francesco Totti ha subito commentato in modo ironico prendendola in giro come fa sempre, almeno in pubblico, ricordando la fantastica coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Francesco Totti ha commentato “Sembravi un piranha ” e Ilary Blasi che sta sempre al gioco del marito ha avuto modo di controbattere che lui, al contrario dava l’impressione di essere un pesce rosso.

Ilary e Francesco

Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano una coppia come tante e se non fosse per la vita che si concedono, giustamente vivendo nell’agio, potrebbero far identificare tante altre coppie comuni. Vivono abbastanza in sordina, la vacanza d’estate è sempre a Sabaudia salvo poi, vari giri per le località più in e si fanno ritrarre in scorci di vita quotidiana molto semplice. Ogni tanto, però, viene postato sui social qualcosa che fa vedere la differenza con le coppie standard e cioè un orologio al polso di Ilary da circa 40.000,00 euro, la casa in cui abitano e abiti, ciabattine dai 1.000 euro in su. Ilary e Francesco, però, sono una coppia solida e se facciamo eccezione per le voci che circolarono poco prima del loro matrimonio quando lei era già in attesa del loro primo bambino, che riportavano un tradimento di Totti con Flavia Vento, da allora non è mai più circolata alcuna voce su loro due. Francesco Totti in ogni intervista che rilascia, rimarca sempre che vorrebbe il quarto figlio e chissà se Ilary, questo regalo glielo concederà.

Ilary e il figlio Cristian in macchina in centro a Roma ma guida lui che ha 14 anni

Ilary ha postato un video sul web che la ritrae accanto al figlio Cristian che guida e che la porta in centro a Roma.

Ilary scrive così: “Che fa? Porta la vecchia in giro”.

Il popolo del web è rimasto stravolto e ha scritto così: “Ma non può guidare è minorenne”, oppure: “Ma è già così grande da avere la patente? Non sembrerebbe”, o, ancora: “Ma ha già 18 anni?”, “Ma non può ancora guidare!”.

Ma Ilary non commesso alcun reato, infatti il ragazzo 14enne ha conseguito il patentino AM.

Infatti, un utente ha scritto: “La può guidare lo stesso… è una mini auto di quelle che vanno al massimo 80 km/h…..non è necessario avere compiuto 18 anni….si chiamano auto senza patente”.