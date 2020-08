Martina Colombari posta una foto ma un commento è davvero spietato: “ti sono rimaste solo ossa e denti”

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Colombari, romagnola, ex miss Italia moglie di Billy Costacurta e mamma di Achille, è una donna serena. Martina che ha 435 anni è in forma strepitosa perché tiene molto al suo fisico che cura con una sana alimentazione e con tanto sport.

Martina è anche molto attiva sui social e spesso, quando posta una foto viene attaccata per la sua magrezza che, a detta di alcuni è eccessiva ma per fortuna, come sostengono altri, è solo sintomo di forma fisica al top.

Martina posta la foto con il bombolone

Qualche giorno fa Martina Colombari ha postato una foto mentre era al mare e addentava un bombolone.

Immediatamente si sono scatenati gli haters che hanno messo in dubbio che lo mangiasse davvero vista l’eccessiva magrezza. Infatti, per molti che commentano i post e le foto di Martina Colombari, lo stato fisico della ex miss Italia è sintomo di anoressia o, comunque è un incitamento alla anoressia.

Di fronte ai tanti attacchi di gente che non credeva che lo mangiasse, è intervenuta una sua amica, Chiara Lieto che ha scritto così: “Quando leggo che non lo mangi muoio dal ridere! Che bontà! Ti aspetto amica mia”:

E Martina ha risposto: “E tu che mi conosci lo sai… prepara la focaccia di fichi che stiamo arrivando!!”

Martina riceve un commento terribile “Ti sono rimaste le ossa e i denti”

Martina Colombari, nonostante gli attacchi continui non smette di mostrarsi come è e, anche se testimonial di vari prodotti di bellezza e di salute c’è chi mette in discussione il suo stato fisico che pare, a detta di molti, troppo magro. Di solito i commenti possono anche essere spietati ma l’ultimo sotto una bellissima foto che la ritrae è davvero terribile. Un utente ha infatti commentato così l’ultima foto che ha postato la bella Martina “Ti sono rimasti solo i denti e le ossa”.

Per fortuna c’è anche chi le ha detto: “sei tanto bella, non dimagrire ancora”.

Per ora Martina non ha risposto e probabilmente non risponderà perchè un attacco simile è davvero incommentabile.