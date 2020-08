Belen risponde a Maria De Filippi, lei aveva detto “forse Belen perdonerà Stefano” e la Rodriguez posta un video in cui dice “NO”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi ha visto nascere la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, dunque, conosce benissimo i loro caratteri e anche il loro sentimento. Qualche giorno fa Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista ad un noto settimanale, Gente in occasione della quale ha parlato tantissimo di Stefano e Belen, di come lei stia soffrendo e di come Stefano sia solito “combinare guai”.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni con le quali ha lasciato intendere che il matrimonio è saltato per colpa di Stefano e dei suoi comportamenti e che non è la prima volta che sbaglia. Maria ha dichiarato: “Con lui ho un ottimo rapporto. So com’è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi”.

E poi ha aggiunto, a sostenere, senza dirlo a chiare lettere, che la causa della rottura tra i due sono i continui tradimenti di Stefano e così ha raccontato: “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

E poi Maria ha anche parlato di Belen e ha detto: “Belén invece ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu si que vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.

Belen risponde a Maria De Filippi “un uomo va sempre perdonato?” e lei dice “No”

Su Instagram pare che Belen abbia proprio voluto rispondere a questa dichiarazioni di Maria De Filippi, infatti, si è fatta un video in cui canta una canzone di Gianluca Grignani , ‘La mia storia tra le dita’ e quando arriva alla frase “ricorda a volte un uomo va anche perdonato” lei si interrompe e con il dito fa il segno del “NO” in un tono molto sicuro e deciso.