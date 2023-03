Tv Talk, Mara Maionchi gela Massimo Bernardini: “Se parlassi diventerei seria e direi cose spiacevoli”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Maionchi nel corso della lunga intervista rilasciata a Tv Talk ha parlato del GF Vip e rivelato perché non accetterebbe mai di fare l’opinionista per il noto reality show di Canale 5.

Una nuova puntata di Tv Talk è andata in onda ieri, sabato 11 marzo 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento ad essere intervistata è stata la celebre produttrice discografica e noto personaggio televisivo Mara Maionchi che con molta sincerità ha espresso il suo pensiero sui concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Mara Maionchi ospite di Tv Talk

Mara Maionchi nel corso degli ultimi anni è diventata un celebre volto Sky ma anche Rai. In particolar modo i telespettatori nel corso degli ultimi mesi hanno avuto modo di vederla e seguirla nella trasmissione di Fabio Fazio ovvero Che tempo che fa dove sembrerebbe aver preso il posto di Orietta Berti. Quest’ultima infatti da ormai diversi mesi svolge il ruolo di opinionista nella trasmissione di Canale 5 condotta da Signorini ovvero il Grande Fratello Vip. Ed ecco che è stato proprio parlando del reality show in questione che la Maionchi si è espressa utilizzando delle parole che hanno un po’ colpito tutti.

Le parole di Mara Maionchi sul GF Vip

Nello specifico alla Maionchi è stato chiesto se lei farebbe oppure no l’opinionista al Grande Fratello Vip proprio come fatto nel corso degli ultimi mesi da Orietta Berti. Una domanda alla quale la celebre produttrice discografica ha risposto con molta sincerità di no. Ma non solo, la Maionchi si è espressa in modo piuttosto duro affermando “Devo dire no perché siccome non recito direi delle cose spiacevoli e non le voglio dire. Diventerei seria e questo è molto brutto per me, preferisco fare la macchietta.”

La gaffe della produttrice discografica a Tv Talk

L’intera intervista rilasciata da Mara Maionchi a Tv Talk è stata caratterizzata da momenti di scherzo e di risate. La produttrice discografica ha infatti risposto a tutte le domande che le sono state poste con molta sincerità e sempre con tanta ironia. Ad un certo punto le è stato chiesto se si lascerebbe mai intervistare da Francesca Fagnani nel suo programma ‘Belve’. Una domanda alla quale l’ospite di Bernardini ha risposto rendendosi però protagonista di una particolare gaffe. Nello specifico ha rivelato di essere stata invitata come ospite e di aspettare solamente il momento in cui potrà organizzarsi un po’ per andare. Rispondendo in questo modo però la Maionchi ha fornito una vera e propria anticipazione che ha spiazzato tutti. In ultimo la Maionchi ha espresso delle belle parole per Marisa Laurito che nel reality ‘Quelle brave ragazze’ ha preso il posto di Orietta Berti.