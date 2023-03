Selvaggia Lucarelli affonda Clio MakeUp e le sue uova di Pasqua: “Ecco perchè le promuove”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore si è scagliata contro Clio MakeUp in seguito all’annuncio, da parte della blogger, dell’arrivo in commercio delle sue uova di Pasqua.

Un annuncio davvero molto particolare è stato quello fatto nelle scorse ore dalla celebre blogger, conduttrice televisiva ed imprenditrice italiana Clio MakeUp. Quest’ultima attraverso i suoi profili social ha infatti annunciato il lancio di una nuova iniziativa ovvero l’uovo di Pasqua di Clio MakeUp. Ma ecco che ad intervenire sulla questione esprimendo parecchie perplessità è stata la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli che non ha potuto fare a meno di esprimere il suo pensiero.

L’annuncio a sorpresa di Clio MakeUp

Clio MakeUp nelle scorse ore ha fatto una grande sorpresa a tutti i suoi i fan annunciando il lancio di una nuova ed importantissima iniziativa. La nota blogger ha infatti condiviso un lungo post sui social annunciando l’arrivo sul mercato delle uova di Pasqua di Clio MakeUp. Un progetto nato dalla collaborazione con l’azienda Dolci Preziosi che, ha aggiunto la blogger, “contribuisce ad aumentare la consapevolezza e il supporto verso la mission di Operation Smile”. Attraverso il suo blog Clio MakeUp ha voluto inoltre precisare che questo progetto rappresenta una speciale occasione per poter comunicare “il sostegno congiunto a favore della Fondazione Operation Smile Italia ETS, impegnata nel garantire a persone nate con malformazioni del volto l’accesso gratuito alle cure necessarie”. Insomma un’iniziativa davvero tanto speciale che i fan della celebre blogger hanno accolto con molto entusiasmo. Clio MakeUp ha infatti ricevuto molti messaggi di sostegno da parte delle persone che ormai da tanti anni la seguono e hanno imparato a conoscerla e a volerle bene.

Il commento di Selvaggia Lucarelli all’iniziativa di Clio MakeUp

Se quindi tante persone non hanno perso l’occasione per mostrare alla celebre blogger tutto il proprio sostegno ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi ha avuto un po’ da ridire. E questo è il caso della giornalista Selvaggia Lucarelli che è intervenuta sui social parlando di “operazione commerciale mescolata alla beneficenza”. La Lucarelli ha voluto precisare che Clio MakeUp viene comunque pagata come testimonial e non sarà il numero delle uova vendute a determinare la donazione. Un duro commento quello espresso dalla giurata di Ballando con le stelle che ha poi concluso rivolgendosi direttamente alla blogger e ad altri che hanno agito come lei chiedendo loro come mai non riescono a tenere separati beneficenza e guadagni.

La risposta della blogger

Come ha reagito Clio MakeUp alle parole espresse dalla giornalista? La nota blogger è intervenuta alcune ore fa sui social affermando di aver scelto tale fondazione in quanto rappresenta per lei una causa molto cara. E ha poi continuato affermando che lei ha donato e continua a donare e questa è l’unica cosa che conta. A proposito della scritta ADV presente nel post ha voluto precisare che questa va inserita per legge proprio perché dato che le uova vengono vendute rappresenta comunque un’operazione commerciale.