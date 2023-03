Selvaggia Lucarelli asfalta Giorgia Soleri: “Siamo tutti felici per lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la partecipazione di Giorgia Soleri a Pechino Express visto che le patologie di cui soffre.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David il frontman dei Maneskin è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Proprio oggi, giovedì 9 marzo vedremo la giovane attivista in coppia con la sua amica Federippi, ovvero Federica Fabrizi. Sembra che però Selvaggia Lucarelli in queste ore abbia avuto qualcosa da ridire contro la partecipazione della giovane al reality. Ma cosa ha detto nel dettaglio la giornalista?

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David concorrente di Pechino Express

Giorgia Soleri, l’influencer e fidanzata di Damiano David dei Maneskin è una concorrente di questa nuova edizione di Pechino Express. La vedremo già a partire da questa sera, giovedì 9 marzo insieme alla sua amica Federica Fabrizi, con la quale fa coppia. Il programma andrà in onda questa sera su Sky Uno. Nel corso di una recente intervista a Il corriere della sera, la Soleri pare abbia raccontato della sua salute e di come sia riuscita a fare questo programma, visto le sue patologie. Il reality in questione non è di certo statico e di conseguenza tutti i concorrenti mettono a dura prova il loro corpo, una volta aver partecipato. Giorgia ha riferito di aver provato del malessere durante questo viaggio ma ha aggiunto anche di aver superato i suoi limiti.

Selvaggia Lucarelli contro la Soleri, la frecciata velenosa

E’ stato proprio a tal riguardo che Selvaggia ha lanciato una frecciatina alla modella.“Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)”.Questo quanto aggiunto da Selvaggia che ha scritto un commento piuttosto sarcastico dopo aver letto le dichiarazioni della Soleri.“Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invadilità dinamica, del resto”, ha aggiunto la giornalista. Qual è stata la reazione della Soleri?

La replica di Giorgia

La fidanzata di Damiano ha preferito non rispondere alla Lucarelli direttamente, ma ha portato una foto che è sembrata una replica a questa polemica. “La realtà è che molte persone con malattie croniche non stanno fingendo di essere malate. Piuttosto, fingono i loro livelli di energia, di felicità e benessere”. Queste le parole apparse nella storia di Giorgia. Per chi non lo sapesse, quest’ultima soffre di alcune patologie molto dolorose ed anche invalidanti. Una di queste è la vulvodinia, ed è stata operata di endometriosi.