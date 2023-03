La vita in diretta, Alberto Matano a fine puntata fa un gesto che piace a tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano e il gesto a La vita in diretta che non passa inosservato in occasione della festa delle donne. “L’hanno fatto tutti”.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma noto di Rai 1 e condotto come sempre da Alberto Matano. Sembra che però, la puntata in questione si sia conclusa con un gesto davvero inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa è accaduto? Di che gesto parliamo?

La vita in diretta, puntata speciale quella andata in onda il giorno della Festa della donna

La puntata de La vita in diretta andata in onda ieri, lunedì 8 marzo 2023 è stata piuttosto singolare ma soprattutto si è conclusa con un gesto inaspettato del conduttore. Ieri è ricorsa la Festa delle donne, così il conduttore de La vita in diretta ha voluto chiudere la trasmissione con un gesto davvero molto significativo.

Sul finire della puntata, Alberto Matano fa un gesto che non passa inosservato

Per tutta la durata della puntata, Alberto ha avuto attaccato sulla sua camicia un adesivo, che altro non è che un simbolo della parità di genere. Al termine della puntata, ecco che il conduttore ha voluto spendere proprio due parole. “Oggi l’hanno fatto tutti i miei colleghi in Rai e lo faccio anch’io. C’è questo simbolo che vuol dire uguali. Come ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, molta strada è già stata fatta, ma molta è ancora quella da fare”. Questo quanto detto da Matano. “Bisogna abbattere disuguaglianze e pregiudizi e combattere la violenza, ma anche e soprattutto quella che è diventata una vera e propria piaga, ossia i femminicidi“. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore.

Matano e le parole sulla Festa della donna

Poi ha mandato in onda un video, uno spot che la Rai ha voluto per celebrare questa giornata. “Mia madre mi ha insegnato che l’8 marzo è tutti i giorni, ci tenevo a dire questa cosa, molto semplice, sul finale”. Questo il gesto di Matano che di certo non è passato inosservato e che è stato tanto gradito dai telespettatori che lo seguono da molti anni ormai con grande affetto.