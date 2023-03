Michelle Impossible, Pio e Amedeo mettono K.O. la conduttrice con frecciatine velenose: “Non siamo amici, ci hai invitato solo per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Impossibile, ospiti della conduttrice Pio e Amedeo. Le loro frecciatine non passano inosservate. Ecco cosa è accaduto.

Pio e Amedeo sono stati ospiti della puntata di Michelle Impossible andata in onda ieri mercoledì 8 marzo. Come sempre i due non si sono risparmiati ed hanno portato avanti uno spettacolo “politicamente scorretto”, lontano dalla retoric. Nemmeno il tempo di arrivare in studio, i due hanno subito iniziato a parlare con la conduttrice, rendendosi protagonisti di diverse gag molto interessanti. Sicuramente lo spettacolo è stato assicurato ed i due hanno ottenuto come sempre un grande successo.

Pio e Amedeo ospiti della puntata di Michelle Impossible

Pio e Amedeo ospiti della puntata di Michelle Impossible. Non appena entrati in studio, i due hanno subito iniziato a parlare con la conduttrice, la quale ha cercato di far apparire i due diversi rispetto a quello che sembrano.“Diciamolo che dietro al vostro successo c’è tanto lavoro”. Queste le parole di Michelle, alle quali hanno risposto dicendo “Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno”. A quel punto la conduttrice avrebbe replicato dicendo “No dai, loro dicono così ma sono meglio di quello che vedete”. A quel punto i due comici avrebbero replicato ancora dicendo “Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto culo”.

Le parole di Michelle, gag simpatica con i due comici pugliesi

Esilarante siparietto tra la conduttrice ed i due comici, soprattutto quando Michelle ha detto di essere amica di Pio e Amedeo ma i due avrebbero smentito. “Amici? Solo quando serviamo a te, non ci hai mai cag*ato. Ora serviamo a tappare i buchi, ecco perché ci hai chiamato. Alla festa di compleanno tua ci hai chiamato? No, e ci stavano cani e porci”, hanno risposto i due che hanno fatto ridere tutti quanti. Michelle parlando ancora della loro carriera, ha detto che Pio e Amedeo hanno fatto tanta gavetta, ma è stato proprio a quel punto che i due hanno ironizzato.

Pio e Amedeo pubblicizzano il loro nuovo spettacolo

“Ma che gavetta, un cd dato a Carmine (addetto alla sicurezza che lavora a Mediaset da 25 anni, ndr) e che lo ha portato all’ideatore de Le Iene”. Insomma, i due hanno fatto davvero tanto divertire il pubblico ma soprattutto la stessa Michelle. In occasione della loro partecipazione a Michelle Impossible, i due hanno sponsorizzato Felicissima sera, il programma che tornerà venerdì 24 marzo in prima serata su Canale 5.