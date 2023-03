Natalia Titova lascia tutti a bocca aperta sul marito Massimiliano Rosolino “Non mi fido di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Natalia Titova, dichiarazioni su Massimiliano Rosolino durante la partecipazione a Nei tuoi panni. “Non mi fido”, queste le dichiarazioni.

Natalia Titova, la ballerina storica di Ballando con le stelle e moglie di Massimiliano Rosolino sembra sia tornata a parlare in questi giorni. Ad ogni modo, oltre a parlare del suo lavoro e della sua carriera, la ballerina sembra aver fatto delle dichiarazioni sulla sua relazione con l’ex nuotatore che sono apparse piuttosto strane. Ma cosa ha riferito?

Natalia Titova, ballerina storica di Ballando con le stelle si racconta a Nei tuoi panni

Natalia Titova, ballerina storica di Ballando con le stelle in questi giorni è stata ospite della trasmissione condotta da Mia Ceran “Nei tuoi panni” e sembra aver fatto delle dichiarazioni piuttosto importanti sulla sua relazione con l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino

Le dichiarazioni sul compagno Massimiliano Rosolino che lasciano senza parole

“Dovevo capire se quell’unione era seria o se era la complicità del ballo. Lo capii quando lui mi chiese di andare a cena con dei suoi amici del nuoto, dopo la fine del programma, per me era un passo importante, era qualcosa di più interessante. Non mi fido ancora di lui ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai”. Queste le dichiarazioni di Natalia che insomma, ha fatto capire di non fidarsi molto del suo compagno. “Lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con le ragazze. Ci provava anche con me però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forze è amore, ma anche solo per l’agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando”. Queste ancora le parole della ballerina storica di Ballando, pronunciate all’interno del programma di Mia Ceran.

Il grande sogno della Titova

Con l’occasione, la ballerina ha anche parlato del suo sogno più grande, ovvero realizzarsi come ballerina, sogno che si è realizzato visto che balla da quando aveva 4 anni. I genitori l’avrebbero portata a fare qualche sport, visto che faceva parte della loro cultura e tra l’altro, stando alle sue parole pare a 4 anni fosse tutto gratuito. La sua vita è cambiata quando un maestro inglese che lavorava con lei in Russia le ha detto che sarebbe venuto in Italia per lavorare con Simone Di Pasquale e che li vedeva bene insieme. Così è nato tutto.