Natalia Titova rivela, senza mezzi termini, perché ha lasciato Amici: “Non mi sentivo …” 

Chi segue Amici di Maria De Filippi saprà sicuramente che Natalia Titova è stata per cinque anni una delle insegnanti del noto talent di Canale 5. Ad un certo punto però la donna sembrerebbe essere uscita di scena e proprio a proposito di tale sua assenza non sarebbe mai stata fornita alcuna spiegazione ai telespettatori che si sono sempre fatti delle domande. A tali domande ha però recentemente risposto la stessa ballerina nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Ma, quali sono state le sue parole?

Natalia Titova svela i motivi della sua assenza ad Amici

Per ben cinque anni, e di preciso dal 2015 fino al 2020, la ballerina Natalia Titova ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi come professoressa. Ad un certo punto però la donna sembrerebbe essere improvvisamente scomparsa dal celebre programma di Canale 5 senza però fornire alcuna spiegazione. Quali sono stati i motivi che hanno portato la compagna di Massimiliano Rosolino a lasciare il noto talent condotto da Maria De Filippi? A rivelarlo a distanza di anni è stata la stessa Titova che senza alcun timore ha appunto dichiarato di essersi sentita, ad un certo punto, fuori posto.

Le parole della ballerina

“Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”. Queste le parole con cui la Titova ha rivelato quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a lasciare Amici. Rivedere quindi in futuro la Titova ancora una volta ad Amici sembra essere davvero difficile. Nonostante sia spesso ospite del programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno ecco che la Titova continua ad essere soprattutto impegnata con la danza. Infatti proprio di recente, ed esattamente nel 2019, ha fondato una splendida scuola all’interno della quale vengono scoperti e formati nuovi talenti. Stiamo parlando della Natalia Titova Academy.

L’amore con Massimiliano Rosolino

Natalia Titova è una ballerina di grande talento molto fortunata nella sfera lavorativa ma anche in quella sentimentale. La ballerina infatti proprio all’interno di Ballando con le stelle ha conosciuto colui che in un primo momento è stato un semplice allievo ma che poi è diventato l’uomo della sua vita ovvero l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. La coppia sta insieme dal 2006 e dal loro grande amore sono nate due bambine.