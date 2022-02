Valerio Scanu torna a parlare della lite con Maria De Filippi: “Io e Maria …”

0 SHARES Condividi Tweet

Valerio Scanu è stato uno dei grandi protagonisti dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5. Nonostante il grande rapporto instaurato con la conduttrice all’interno del noto programma ecco che ad un certo punto qualcosa sembrerebbe essere andata storta provocando la lite. E proprio di recente Scanu è tornato a parlare di quanto accaduto.

Valerio Scanu torna a parlare della lite con Maria De Filippi

Valerio Scanu e Maria De Filippi per diverso tempo si sono trovati al centro del gossip a causa di incomprensioni e liti che addirittura sembrerebbero averli portati in Tribunale. Una vicenda quindi di cui negli anni si è tanto parlato e del quale lo stesso Valerio Scanu è tornato a parlarne nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Nuovo. A distanza di tempo infatti il giovane cantante sembrerebbe aver riconosciuto quelle che sono state le sue colpe in tutta questa vicenda. “Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono “beccato” con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio. In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa”, queste le parole espresse da Scanu.

I motivi della lite

Ma, quali sono stati i motivi che hanno portato al litigio? A raccontarlo sarebbe stato lo stesso Valerio Scanu un po’ di tempo fa. Secondo quanto dichiarato dal giovane artista tutto sembrerebbe avere avuto inizio nel 2015 quando Valerio avrebbe deciso di partecipare all’Isola dei Famosi seguendo proprio il consiglio della De Filippi. Secondo quanto rivelato dal giovane la celebre conduttrice gli avrebbe anche promesso di aiutarlo nella sfera musicale e nello specifico gli avrebbe promesso una partecipazione alla fase serale del talent di Canale 5. Una promessa che però non si sarebbe poi concretizzata motivo per il quale si sarebbe poi arrivati allo scontro. La moglie di Maurizio Costanzo sembrerebbe aver diffidato il cantante dal nominare proprio il talent di Canale 5.

Gi attuali rapporti tra la presentatrice e il giovane cantante

La lite tra Maria De Filippi e Valerio Scanu è avvenuta diversi anni fa ed è proprio per tale motivo che sono in molti a domandarsi quali siano i loro attuali rapporti. Una domanda alla quale lo stesso giovane artista ha risposto rivelando “Ci siamo lasciati che avevo 25 anni, ora ne ho quasi 32. Diciamo che ci unisce la laurea in Giurisprudenza: spesso ho immaginato Maria studiare per i miei stessi esami”.