Albano senza mezzi termini su Checco Zalone a Sanremo: “Lui mi aveva già …”

Come ormai tutti sappiamo, Checco Zalone il grande comico italiano nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è stato l’ospite più atteso e sembra che non abbia effettivamente deluso le aspettative. Il noto comico è stato presente sul palco dell’Ariston in diverse occasioni, ma la gag che ha più divertito è stata sicuramente quella in cui ha vestito i panni di Oronzo Carrisi, virologo e cugino di Albano Carrisi. Ebbene, proprio quest’ultimo sembra che dopo l’esibizione del comico, abbia espresso il suo parere al riguardo. Ecco le parole del cantante di Cellino San Marco.

Festival di Sanremo 2022, Checco Zalone nei panni di Oronzo Carrisi il virologo

Checco Zalone ha preso parte alla seconda serata del Festival di Sanremo e di certo non ha deluso le aspettative di nessuno. Ovviamente qualche polemica è sorta in seguito alla sua esibizione, come era prevedibile, ma la stragrande maggioranza del pubblico si è solo divertito. Nell’ultima esibizione Checco ha vestito i panni di Oronzo, un virologo cugino di Albano Carrisi e poi ha cantato una canzone molto divertente e assolutamente ironica, dedicata proprio a tutti i virologi che in questi due anni di pandemia sono diventati molto popolari, prendendo parte a molte trasmissioni televisive.

Il cantante di Cellino avvisato in tempo dal comico

Albano Carrisi nelle scorse ore sembra aver commentato l’esibizione di Checco, anche se ha riferito di non aver visto il Festival perché al momento si troverebbe a Budapest per lavoro. Ad ogni modo, sembra che Albano abbia voluto sottolineare il fatto di essere stato avvisato in tempo da Checco che gli ha anticipato che la sua esibizione sul palco dell’Ariston in qualche modo lo avrebbe riguardato. Il cantante sembra sia stato felice di aver ricevuto questo messaggio da parte del comico. Poi Albano sembra abbia voluto anche dire di non aver visto niente di ciò che sta accadendo a Sanremo ma che sicuramente quando farà ritorno in Italia la prima cosa che farà è vedere le puntate che fino ad ora hanno avuto un successo strepitoso.

“Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio.” Poi Albano avrebbe anche aggiunto: “Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento”. Poi il cantante di Cellino avrebbe confessato di essere molto felice della partecipazione alla kermesse canora più importante di sempre, dei suoi amici e colleghi come Massimo Ranieri e Gianni Morandi.