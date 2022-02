Cristina Marino rompe il silenzio sulla morte del papà “Così mi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino, la nota modella e attrice moglie di Luca Argentero purtroppo ha perso il padre da pochi giorni. Il marito, il grande attore Luca sarebbe dovuto essere ospite della prima puntata del Festival di Sanremo ma per ovvie ragione non è potuto essere presente, per poter stare vicino alla moglie in questo momento così tanto delicato e difficile per tutta la famiglia. Ma cosa è accaduto al padre della modella e attrice?

Cristina Marino, morto il padre nelle scorse ore e Luca rinuncia al Festival di Sanremo

Dopo diverse ore dalla morte del padre, Cristina nella giornata di ieri sembra abbia pubblicato un post piuttosto commovente, dedicato al suo papà che purtroppo è venuto a mancare prematuramente. Non si hanno notizie sui motivi per cui il padre sia venuto a mancare. E’ certo che l’uomo fosse un imprenditore siciliano, il quale è scomparso prematuramente lasciando un grande dolore nel cuore dei suoi cari. Oltre a Cristina, l’uomo lascia anche un altro figlio, più grande dell’attrice che lavora nell’azienda di famiglia.

Il post commovente della modella e attrice su Instagram

Cristina avrebbe voluto che la notizia non si diffondesse subito ma purtroppo così non è stato, anche per il fatto che Luca proprio lo stesso giorno avrebbe dovuto presenziare alla prima serata del Festival di Sanremo. Così, trascorso qualche ora, la modella ha deciso di rompere il silenzio e sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in bianco e nero, dove la stessa appare in abito da sposa insieme al suo papà, entrambi sorridenti. Lo scatto risale ovviamente al giorno del matrimonio di Cristina e Luca ed ha immortalato proprio il momento in cui papà e figlia stavano per arrivare sull’altare.

Tanta vicinanza da parte di amici e colleghi su Instagram

“Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché che sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io”. Questo il post scritto da Cristina che ha ottenuto immediatamente il like ed un commento di Luca, che anche sui social ha voluto darle tutto il suo amore e la sua vicinanza. Tantissimi altri vip e amici della coppia hanno fatto sentire la loro vicinanza a Cristina.