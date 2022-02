Sanremo, Iva Zanicchi fa una battuta a Drusilla “Tu hai qualcosa più di me” e Drusilla le risponde e la gela

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, la terza del Festival di Sanremo, la co-conduttrice di Amadeus è stata lei Drusilla Foer, la quale ha sorpreso tutti con il suo talento ed anche con i suoi outfit. Tanti i momenti simpatici e divertenti che hanno visto protagonisti Drusilla e Amadeus, ma sembra che uno in particolare abbia maggiormente colpito i telespettatori a casa. Ci riferimento al momento in cui è salita sul palco Iva Zanicchi per la sua esibizione, con il brano in gara intitolato Voglio amarti. Ebbene, la gag che ne è venuta fuori ha tanto divertito il pubblico a casa ed è stata anche condivisa sui social. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo 2022, gag inaspettata e divertente tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo, la co-conduttrice è stata lei Drusilla Foer la quale non ha deluso le aspettative del direttore artistico Amadeus che l’ha tanto voluta al suo fianco per questa puntata. Nel momento in cui Iva Zanicchi è salita sul palco, c’è stato un grande incontro con Drusilla ed i due hanno messo su una gag del tutto inaspettata. La cantante avrebbe chiesto “Quanto sei alta” e la co-conduttrice avrebbe detto “Parecchio più di te“.

Iva Zanicchi gela l’Ariston con la sua affermazione, Amadeus in imbarazzo cambia argomento

A quel punto la cantante avrebbe aggiunto “Ma hai anche altre cose più di me“. Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, in primis Amadeus che è scoppiato a ridere piuttosto imbarazzato ed ha cercato subito di cambiare discorso. Anche Drusilla effettivamente, con un certo imbarazzo ha cercato di cambiare discorso, dicendo “Si, sono colta..”. Insomma, nonostante il momento di imbarazzo sembra che questa gag inaspettata e spontanea abbia comunque divertito i telespettatori a casa che hanno commentato ovviamente sui social network.

Anticipazioni quarta puntata del Festival

Sono stati diversi i momenti divertenti di questo Festival di Sanremo, giunto oggi alla quarta puntata. Amadeus sta ottenendo per il terzo anno consecutivo un grandissimo successo e sembra che non abbia deluso le aspettative di nessuno. Intanto ci si prepara per la penultima puntata, quella delle cover dove gli artisti saliranno sul palco dell’Ariston in coppia con altri artisti, ovviamente ospiti e si esibiranno con brani degli anni 60-70-80-90 così come ha annunciato lo stesso Amadeus nel corso della serata di ieri.