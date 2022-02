Alessia Marcuzzi non torna alle Iene perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono passati alcuni mesi da quando Alessia Marcuzzi ha annunciato a tutti i suoi fan l’intenzione di lasciare Mediaset dopo 25 anni. Una notizia che ha sorpreso tutti e sulla quale si è molto discusso nel corso delle settimane successive. Nelle ultime ore a tornare sull’argomento sarebbe stato il settimanale Vero che avrebbe svelato quelli che sono stati i motivi che avrebbero spinto la conduttrice a rifiutare una nuova e recente proposta fatta da Mediaset.

L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata negli anni uno dei volti di Mediaset. A lei infatti sono state affidate tante trasmissioni di successo come ad esempio il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Le Iene ecc. Ad un certo punto però alcuni mesi fa la conduttrice ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha infatti annunciato la sua intenzione di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni motivando tale sua scelta sostenendo di voler andare alla ricerca di qualcosa di nuovo in grado di suscitarle nuovi stimoli. Recentemente la conduttrice era tornata al centro dell’attenzione mediatica per un presunto ritorno in Mediaset alla guida di uno dei programmi citati in precedenza ovvero Le Iene. Un ritorno però smentito dalla stessa Alessia e a proposito del quale si è recentemente espresso il settimanale Vero.

Le verità del settimanale Vero “Alessia potrebbe tornare…”

Alessia Marcuzzi sarebbe stata chiamata da Mediaset per tornare alla guida di uno dei programmi di successo della rete ovvero Le Iene. Una proposta però che sarebbe stata rifiutata dalla conduttrice, ma per quale motivo? Il settimanale Vero avrebbe riportato un gossip secondo il quale la conduttrice sarebbe pronta ad un nuovo inizio altrove e non in Mediaset. Nello specifico “Alessia potrebbe tornare alla conduzione di un innovativo programma, incentrato sul mondo della moda, su Prime Video“. Potrebbe quindi essere questa la reale motivazione che abbia spinto la Marcuzzi a rifiutare la proposta di Mediaset? Secondo alcuni rumors a prendere il suo posto a Le Iene potrebbe essere la bella Belen Rodriguez al fianco di Teo Mammuccari.

Alessia Marcuzzi lontana dalla TV

Ma, come trascorre il suo tempo la Marcuzzi lontana dalla TV? La donna oltre ad essere una bravissima presentatrice è anche una vera e propria appassionata di moda. Infatti dopo aver aperto un blog di moda chiamato ‘La Pinella’ ha anche fondato un marchio di borse nel 2012 ovvero il marchio Mark & Angels. Ma non solo, ha anche creato un marchio di cosmetici ovvero Luce Beaut.