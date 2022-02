GF Vip,Sonia Bruganelli ancora nella bufera dopo che condivide un post su Lulù 

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, rispetto alla collega Adriana Volpe, è sicuramente l’opinionista più discussa di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. La donna nelle ultime ore è nello specifico finita al centro di una vera e propria polemica per aver condiviso un post sui social e averlo subito dopo cancellato. La protagonista del post in questione era la giovane Principessa di Etiopia Lulù Selassié e sono state proprio le sue fan a scagliarsi contro l’opinionista.

Lulù triste per l’uscita di Manuel Bortuzzo

Sono giorni difficili quelli che attualmente si trova a vivere, all’interno della casa del GF Vip, la giovane Lulù Selassié. La Principessa infatti se in un primo momento sembrava aver preso bene l’eliminazione del fidanzato Manuel Bortuzzo ecco che adesso a distanza di qualche giorno inizia a mostrarsi insofferente. E proprio negli ultimi giorni si è lasciata andare a momenti di sconforto di cui si è parlato e si continua a parlare. Lulù e Manuel si sono conosciuti all’interno del famoso reality di Canale 5 e dopo una serie di tira e molla sono finalmente riusciti a trovare un loro equilibrio. I due hanno trascorso infatti diverse settimane uno al fianco dell’altro ma ad un certo punto il giovane nuotatore si è trovato costretto ad abbandonare il gioco per via delle sue condizioni di salute. Una scelta che in un primo momento Lulù sembrava avere accolto bene ma che adesso a distanza di qualche giorno inizia a pesarle.

I motivi dello sconforto della giovane Principessa

Lulù in questi ultimi giorni ha iniziato a mostrare la sua insofferenza. Ha avuto infatti dei momenti di sconforto per la forma del suo naso affermando di viverlo come un vero e proprio disagio. In un secondo momento poi parlando con le compagne d’avventura Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan sembrerebbe aver fatto riferimento anche a Manuel Bortuzzo e alla sua scelta di abbandonare il reality. “Mi ha lasciata da sola. Sono sola…mi sento sola”, queste di preciso le parole espresse dalla giovane Principessa e accompagnate da qualche lacrima.

Sonia Bruganelli al centro di critiche e polemiche

Sonia Bruganelli sembrerebbe aver ripostato delle storie su Instagram nelle quali l’argomento centrale era l’uscita “dell’ossessione” di Lulù. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe poi eliminato subito la storia postata ma questa era già stata vista dai fan della Principessa. L’opinionista è quindi finita al centro di una grossa polemica e vi è stato chi ha scritto “La Bruganelli che ha giustificato il razzismo di Katia, dicendo semplicemente che era stanca, si permette di giudicare e fare analisi psicologiche su Lulù#fairlu”. E poi ancora “Sonia Bruganelli che cancella la prima storia condivisa. Ma noi fatine abbiamo gli screenshot”. Come si difenderà la donna da tali accuse?