Eurovision 2022, Laura Pausini e Alessandro Cattelan ai ferri corti perchè …

Manca ormai sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest ovvero il celebre festival musicale internazionale che in questo 2022 si svolgerà in Italia e di preciso nella bellissima Torino. Proprio nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo sono stati annunciati i nomi dei conduttori e subito dopo sul web sono iniziate a circolare delle voci relative a delle ‘tensioni’ tra due di questi. Di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Annunciati i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022

Mancano ancora un po’ di giorni al 10 maggio 2022, giorno in cui nella città di Torino e di preciso presso il Palaolimpico si svolgerà l’Eurovision Song Contest fino al 14 maggio 2022. Per settimane la domanda che molti si sono posti è stata sempre la stessa ovvero ‘Chi condurrà l’evento musicale?’. Una domanda questa alla quale proprio nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo è stata data risposta. Il Direttore Artistico ovvero Amadeus ha infatti annunciato che a condurre l’attesissimo festival musicale internazionale saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. I tre al momento dell’annuncio si trovavano proprio sul palco dell’Ariston e non hanno perso l’occasione di mostrare a tutti quanti la propria felicità ed il proprio entusiasmo per essere stati scelti per questo importantissimo evento.

Tensioni tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan?

Nelle ore successive a tale annuncio però si è iniziato a parlare di presunte tensioni tra due dei conduttori scelti per l’Eurovision Song Contest. Stiamo parlando di Laura Pausini e Alessandro Cattelan che secondo quanto riportato dal settimanale Oggi si starebbero contenendo un maggiore spazio sul palco dell’Eurovision Song. E’ molto importante precisare che si tratta di semplici indiscrezioni e di nulla di confermato da parte dei diretti interessati che anzi al contrario hanno dimostrato, in varie occasioni, di essere felici di questa nuova esperienza che li attende.

I conduttori dell’Eurovision Song Contest Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika felici sui social

Nonostante le voci circolate nelle ultime ore ecco che i tre futuri conduttori dell’Eurovision Song Contest hanno dimostrato il contrario di quanto detto in precedenza. In seguito all’annuncio fatto a Sanremo sono state davvero tante le fotografie e i video postati sui propri profili social in cui mostrano di essere davvero molto felici. Si tratta quindi di semplici voci e gossip ma di nulla di serio? E’ probabile, attualmente i diretti interessati hanno scelto di non esprimersi e quindi non commentare tali voci.