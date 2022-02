Festival di Sanremo 2022, molti artisti salutano sul palco ‘Zia Mara’ e la Venier ha commentato che …

0 SHARES Condividi Tweet

Chi sta seguendo il Festival di Sanremo 2022 avrà sicuramente sentito vari artisti in diversi momenti salutare ‘Zia Mara’. Ma nello specifico a chi è rivolto tale saluto? E soprattutto per quale motivo diversi artisti hanno scelto di salutare la stessa persona? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tutti pazzi per il FantaSanremo

Da alcuni giorni si sente sempre più spesso parlare di FantaSanremo, gioco che ha delle regole e che ogni giorno sempre di più sta coinvolgendo moltissime persone. E proprio a proposito di FantaSanremo ecco che sono davvero tante e diverse tra loro le simpatiche parole espresse da alcuni artisti sul palco in questi giorni di Festival, tra queste ad esempio ‘Papalina’. Ma quello che in molti hanno notato è stato proprio il fatto che diversi artisti prima di lasciare il palco hanno salutato ‘Zia Mara’. Ma di preciso a chi era rivolto tale saluto? Ovviamente alla celebre e amatissima Mara Venier che proprio sui social si è divertita a condividere diverse Stories felice di essere stata salutata da tanti artisti. Tra coloro che non hanno perso l’occasione di salutare ‘Zia Mara’ vi troviamo ad esempio Aka7even ma anche Highsnob e Hu e Dargen D’Amico.

L’errore commesso da Dargen D’Amico

Come affermato poc’anzi al FantaSanremo sono legate delle regole da seguire. E proprio Dargen D’Amico sembrerebbe avere commesso degli errori. Secondo il regolamento infatti l’espressione “Un saluto a Zia Mara” va detta sul palco dell’Ariston oppure scritta ma non nel momento in cui si sta cantando. Inoltre il regolamento del Festival di Sanremo prevede che i testi dei brani cantati dagli artisti sul palco dell’Ariston non possono essere modificati. Proprio Dargen D’Amico sembrerebbe invece aver sostituito una piccola frase della sua canzone sostituendo l’espressione “Zio Pino” con l’espressione “Zia Mara”. Un’idea sicuramente tanto simpatica ma che va contro quelle che sono le regole presenti appunto nel regolamento motivo per il quale in tanti hanno temuto la possibile eliminazione dell’artista.

Mara Venier si è più volte definita la ‘Zia di tutti gli italiani’

Mara Venier è molto felice di essere soprannominata ‘Zia Mara’ e anzi è stata proprio la celebre conduttrice in varie interviste ad aver dichiarato “Sono la zia di tutti gli italiani“. La donna ha pure intitolato un suo libro uscito nel 2015 “Amori della zia” in quanto tutti, amici ma anche conoscenti o semplicemente i suoi fan, sono soliti chiamarla in questo modo.