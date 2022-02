Festival di Sanremo, Emma Marrone viene inseguita dai carabinieri e …

0 SHARES Condividi Tweet

A Sanremo quest’anno sta accadendo praticamente di tutto. Nella serata di giovedì 3 febbraio, Emma Marrone dopo essersi esibita sul palco dell’Ariston sembra abbia vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticherà. Ebbene si, la cantante salentina dopo essere uscita dall’Ariston pare sia stata braccata dai carabinieri e avrebbe documentato il tutto con il suo telefonino ed il video è diventato virale. Sempre nella stessa serata, però, ci sarebbe stato un altro evento che ha fatto divertire tanto il popolo del web e riguarderebbe Francesco Monte. Ma cosa è accaduto?

Francesco Monte pubblica un sondaggio durante la puntata del Festival ma fa una figuraccia

L’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte pare che durante la messa in onda della puntata del Festival, abbia lanciato sul suo profilo Instagram una serie di sondaggi. Attraverso questi sondaggi avrebbe chiesto ai follower di votare le canzoni preferite, ovviamente dando la possibilità di votare tra due brani differenti. Ad un certo punto, in un sondaggio avrebbe però inserito il brano intitolato Mi ricordo di te, che è quello da lui presentato per poter partecipare al Festival di Sanremo e che è stato eliminato.

Sondaggio tra la canzone di Monte esclusa e quella di Ana Mena, il pubblico sceglie quest’ultima

Proprio nei giorni scorsi l’ex naufrago aveva alimentato una polemica, dopo essere stato eliminato e dopo aver saputo che avrebbe preso parte al Festival Ana Mena, che non è italiana come tutti sappiamo, ma spagnola. Il sondaggio ha riguardato proprio il suo brano e quello di Ana Mena e pare che il pubblico abbia scelto proprio quest’ultimo, intitolato 200 mila ore. Una figura davvero imbarazzante quella di Francesco Monte. Anche la stessa Ana Mena sembra abbia commentato.“Davvero aveva detto questo? Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha pubblicato, avevo letto un pochino di cose, ma non tante. Io vorrei solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda”. Queste le sue parole.

Emma Marrone braccata dai carabinieri

Sempre nella stessa serata Emma appena uscita dall’Ariston dopo essersi esibita con il brano Ogni volta è così, pare sia stata inseguita dai Carabinieri. La cantante si trovava in macchina ed ha documentato tutto con il suo telefonino. Effettivamente in questo video si vede bene la macchina dei carabinieri che con le sirene accese insegue la macchina con a bordo Emma. Una scena davvero molto divertente diventata virale sui social.