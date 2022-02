Drusilla Foer sulla polemica con Iva Zanicchi: “E’ stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Drusilla Foer è stata una delle cinque co-conduttrice di questo Festival di Sanremo 2022 e la sua performance è stata all’altezza delle aspettative. Ebbene si, inizialmente sembra che la sua notizia della sua partecipazione al Festival abbia destato delle polemiche, che poi in qualche modo si sono annullate nel momento in cui Drusilla è salita sul palco dell’Ariston.

Drusilla Foer, grande successo per la co-conduttrice del Festival

E’ stata la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo trasmessa lo scorso mercoledì 3 febbraio 2022 ed è salita sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus dimostrando di essere un’artista a 360°. Ha presentato, ha intrattenuto, ha divertito ed è stata anche tanto ironica. Ad ogni modo, all’indomani della sua partecipazione al Festival è stata intercettata ma a parlare questa volta non è stato il personaggio ma la persona, ovvero Gianluca Gori.

Drusilla Foer, chi è davvero

Gianluca Gori è l’alter ego di Drusilla Foer, attore ed inventore della co-conduttrice del Festival di Sanremo. E’ presente sui social network e nello specifico su Facebook si trovano diverse informazioni riguardo la sua vita privata, la sua carriera, il suo ex marito e tanto altro. Cinquantaquattro anni, nato a Firenze, Gianluca un po’ per caso ha inventato questo personaggio con il quale avrebbe iniziato a girare dei video su Youtube che hanno iniziato via via ad avere un grande successo. Gianluca Gori è poi approdato in tv e poi al cinema. Drusilla è un personaggio irriverente, borghese, elegante, intelligenti, ironici e brillanti, tutte qualità che ha mostrato sul palco dell’Ariston.

Gianluca Gori parla di Drusilla Foer alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri Gianluca Gori, è stato intercettato ed ha parlato a nome di DrusillaFoer su quella che è stata la sua esperienza sul palco dell’Ariston. «Penso che Drusilla sia contenta della serata di ieri sera, tendo a non parlarci. Cosa si sono dette con Iva Zanicchi? «Si sono dette delle cose, ma ai microfoni non si sentiva… tutto un equivoco». Queste le parole di Gianluca che ha così parlato ai microfoni del Corriere. Sembra che poi alla domanda su come Gianluca e Drusilla si relazionano, il primo ha risposto “Io e lei? Siamo due unicità”.