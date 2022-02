Oggi è un altro giorno, Serena Bortone mette in imbarazzo Michele Bravi: “Come hai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa è la settimana di Sanremo e quindi di conseguenza questo è spesso l’argomento principale affrontato all’interno di varie trasmissioni. Anche all’interno di Oggi è un altro giorno ovvero il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone all’interno del quale in questi giorni si sta tanto parlando della settantaduesima edizione del Festival. Nel corso di uno di tali appuntamenti però è accaduto qualcosa che ha fatto tanto arrabbiare i fan di uno dei concorrenti in gara ovvero Michele Bravi, e tutto a causa di una domanda fatta all’artista dalla presentatrice.

Michele Bravi ospite di Oggi è un altro giorno

Michele Bravi è stato uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Nessuno però si aspettava che proprio la presentatrice ad un certo punto, a causa di una brutta gaffe, potesse mettere in imbarazzo il giovane artista. E’ chiaro che l’intenzione della Bortone non era assolutamente questa ma nonostante ciò la domanda rivolta a Michele Bravi, apparso visibilmente in imbarazzo, ha fatto molto arrabbiare i fan del cantante.

L’artista coinvolto in un brutto incidente

Coloro che conoscono e seguono da tempo Michele Bravi sanno bene quello che il giovane artista ha vissuto negli ultimi anni. Nel 2018 infatti si è trovato coinvolto in un brutto incidente stradale a causa del quale una donna ha perso la vita. Una terribile vicenda a seguito della quale Michele Bravi si è chiuso in se stesso e allontanato dalla musica e dallo spettacolo in generale. Poco alla volta l’artista è tornato a fare musica e proprio quest’anno ha deciso di tornare ad esibirsi sul palco dell’Ariston rendendo felici le migliaia di persone che da sempre lo seguono con affetto e costanza. A spiegare cosa realmente è accaduto è stato un po’ di tempo fa proprio l’avvocato di Michele Bravi il quale ha rivelato “Al momento del sinistro Michele Bravi non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio. Al momento dell’impatto l’auto di Michele aveva superato la riga di mezzeria per circa la sua metà, mentre l’impatto è avvenuto in prossimità della portiera posteriore, lato guidatore”. La donna coinvolta nell’incidente viaggiava su una motocicletta.

La domanda di Serena Bortone che ha imbarazzato il giovane artista

Proprio nel corso dell’ospitata nel programma Oggi è un altro giorno la conduttrice Serena Bortone sembrerebbe aver rivolto all’artista una domanda che ha colpito molto lui ma anche tutti coloro che si trovavano in ascolto ovvero “Come l’hai affrontato?”, domanda con la quale la conduttrice voleva far riferimento proprio alla terribile vicenda che ha coinvolto l’artista in questi anni. Domanda alla quale Michele Bravi, che è apparso davvero molto sorpreso, ha risposto “L’ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità”.