Simona Ventura senza freni con Maria De Filippi: “Cosa mi ha fatto, non lo posso dimenticare”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura torna a parlare dei reality e poi si lascia andare a delle dichiarazioni molto forti e significative su Maria De Filippi.

Simona Ventura, la nota conduttrice una tra le più amate di sempre in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, nel corso della quale ha parlato di tanti argomenti, tra cui il Grande fratello vip e la morte di Maurizio Costanzo. Ad ogni modo, a colpire maggiormente sono state le parole che la conduttrice ha voluto esprimere nei confronti di Maria De Filippi. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio la nota conduttrice?

Simona Ventura, la conduttrice torna a parlare sui reality

Simona Ventura, una tra le conduttrici più amate di tutti i tempi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine TAG24. Nel corso di questa intervista la conduttrice ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, quasi tutti legati al mondo dello spettacolo. Ha così parlato del Grande fratello vip, facendo i complimenti ad Alfonso Signorini per come ha affrontato soprattutto queste ultime puntate. Poi, SImona ha anche parlato dell’Isola dei famosi, sostenendo di non poter dare un giudizio perchè non conosce ancora neppure il cast.

Simona parla di Maurizio Costanzo e svela cosa è accaduto ai funerali

Inevitabilmente la conduttrice ha parlato della scomparsa di Maurizio Costanzo il quale è venuto a mancare lo scorso 24 febbraio. Sembra che nel ricordare il giornalista e conduttore Simona abbia fatto delle dichiarazioni molto interessanti.“Avete visto cosa è successo al funerale, lui è un giornalista straordinario con un’ironia incredibile e una cultura pazzesca. Credo che ci sia molta fame di cultura oggi, molta fame di conoscenza ed è un bene che questa voglia stia tornando. Ognuno deve avere il suo punto di vista, ma bisogna avere la conoscenza delle cose. Con Maurizio Costanzo trovavi quella conoscenza, con lui potevi parlare di qualunque argomento”. Queste le parole di Simona Ventura che ha voluto poi esprimere il suo pensiero su Maria De Filippi, parlando di lei in modo affettuoso.

Le parole di riconoscimento di Simona su Maria

“Le sarò sempre molto riconoscente. Maria mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera, le sono molto vicina. Anche quando io ero in Rai e lei a Mediaset abbiamo sempre avuto un’amicizia sincera. Trovo che quella di Maurizio sia una mancanza grave, ma lei ha una forza incredibile. Credo che lei sia il simbolo di una generazione, anche nella frase che ha detto del tornare a lavorare.” Sicuramente la conduttrice si riferisce all’esperienza che ha fatto qualche tempo fa con il programma Ultima Fermata, trasmissione che è stata trasmessa su Mediaset lo scorso anno e firmato Fascino.