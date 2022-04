Ultima Fermata, Simona Ventura commenta i bassi ascolti: “E’ mancato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha avuto inizio pochi giorni fa il nuovo programma condotto da Simona Ventura ed intitolato ‘Ultima Fermata’. Ed ecco che a distanza di qualche giorno arrivano le prime dichiarazioni da parte della conduttrice che ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dalla Ventura?

Il pensiero di Simona Ventura sul suo ultimo programma ‘Ultima Fermata’

Ultima Fermata è il nuovo programma Mediaset al quale diverse coppie in crisi decidono di partecipare per capire e scegliere se proseguire la propria vita di coppia e quindi superare gli ostacoli. Oppure se dirsi addio e quindi scrivere la parola fine alla loro relazione. A condurre la trasmissione è Simona Ventura, e proprio quest’ultima si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Online. Nel corso di tale intervista il giornalista ha chiesto alla conduttrice di esprimere la propria opinione sugli ascolti ottenuti nel corso delle prime puntate. “Le prime due puntate hanno ottenuto circa il 12% di share. Si aspettava di più?”, questa la domanda rivolta dal giornalista alla conduttrice che a sua volta ha così risposto “Ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. E’ un esperimento, un test fatto direttamente in onda…”.

Simona Ventura rivela: “Ci vuole pazienza”

Simona Ventura ha voluto ringraziare Maria De Filippi per averle consentito di condurre la trasmissione in questione. E sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha poi continuato affermando che Ultima Fermata è un programma dotato di una certa profondità che per essere prima capito e poi accettato necessita di tempo. “Ci vuole pazienza…E’ un programma che ha una sua profondità e ci parla di noi più di quanto si possa pensare, di quello che spesso mettiamo sotto al tappeto…”, sono state queste le parole dichiarate da Simona Ventura.

La conduttrice commenta il suo ritorno su Canale 5

Dopo diverso tempo Simona Ventura è tornata in Mediaset e proprio questo suo ritorno ha stupito i telespettatori. “Mi ha chiamato Maria De Filippi: ‘Simona, c’è un nuovo programma hai voglia di fare la voce narrante?’. Ho detto subito di sì…”, queste le parole con cui la Ventura ha commentato la vicenda. E ha poi concluso “Direi sì trenta volte ancora, credo molto in questo programma…”.