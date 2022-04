Oggi è un altro giorno, Dalila Di Lazzaro ospite riceve il messaggio di Mara Venier e lancia una frecciatina a Maria De Filippi  

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stata ospite di Serena Bortone, nel corso della puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ andata in onda ieri, la celebre attrice cinematografica, scrittrice ed ex modella italiana Dalila Di Lazzaro che in diverse occasioni non ha avuto timore di mostrare tutta la sua emozione. E allo stesso tempo la celebre attrice ha anche molto emozionato i telespettatori a casa.

Dalila Di Lazzaro ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Negli anni Settanta Dalila Di Lazzaro era sicuramente considerata una delle attrici di maggiore successo oltre che una vera e propria icona sexy a livello mondiale. Purtroppo però ad un certo punto, proprio nel momento in cui il suo successo aveva raggiunto dei livelli molto alti, ecco che è accaduto qualcosa che ha stravolto la sua vita. L’attrice infatti a causa di un brutto incidente si è trovata a soffrire, e ne soffre ancora oggi, di alcuni dolori neuropatici a causa dei quali non riesce a vivere la sua vita come dovrebbe. Nonostante tutto questo, e nonostante di recente si sia dovuta sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico, ecco che Dalila Di Lazzaro nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone ha rivelato di aver imparato a convivere con tali problemi.

Il messaggio di Mara Venier

Dalila Di Lazzaro nella sua vita può contare sulla sincera amicizia della nota conduttrice Mara Venier che non ha perso l’occasione per inviarle un bellissimo videomessaggio. “Ciao Serena e ciao Dalila. Parlo piano perché sono in sala d’aspetto dal dentista. Però volevo assolutamente mandare questo video per te, Dalila. Sappiamo il legame che c’è tra di noi, sei come una sorella. Eravamo ragazze piene di sogni e progetti di vita. Abbiamo fatto questo lungo pezzo di vita insieme, sei nel mio cuore e non ci siamo mai perdute. Ti voglio bene, ciao amore”, queste le parole espresse da Zia Mara.

La collaborazione con Manuel Pia e la presunta frecciata a Maria De Filippi

Dalila Di Lazzaro ha poi continuato la sua intervista parlando della bellissima collaborazione con il noto chitarrista Manuel Pia. A tal proposito l’attrice ha rivelato “Quando scriviamo abbiamo un’intesa incredibile. Diciamo le stesse cose. Ha una grande sensibilità. Ha avuto anche un grave incidente che gli ha un po’ tarpato le ali”. Tra i due c’è semplicemente una bella collaborazione e quindi una chimica artistica e nulla di sentimentale come invece alcuni sembrerebbero aver ipotizzato. L’attrice ha poi concluso la sua intervista esprimendo il suo pensiero sui talent show. “Nei talent non c’è spazio per i cantautori. Dovrebbero fare un programma interamente dedicato a loro”, queste le parole di Dalila Di Lazzaro che a molti sono sembrate una frecciata alla De Filippi.