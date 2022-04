Il cantante mascherato, Cristiano Malgioglio, svela che al telefono con Caterina Balivo …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, venerdì 1 aprile 2022 è andata in onda la finale de Il cantante mascherato e sembra che siano state svelate tutte le identità che si celavano dietro le maschere. Tante le sorprese ed i colpi di scena che questa finale ha riservato a tutti i telespettatori che hanno seguito le varie puntate in queste settimane. Ma chi si nascondeva davvero dietro la maschera SoleLuna che in queste settimane è stata parecchio al centro delle discussioni in studio ed anche sui social?

Il Cantante mascherato, la finale ricca di colpi di scena

Ieri, venerdì 1 aprile 2022 si è concluso il programma Il cantante mascherato e sono stati tanti i colpi di scena in puntata. Ad esempio, dietro la maschera SoleLuna pare si nascondesse Cristiano Malgioglio, il noto cantautore pare che dopo aver svelato la sua identità, ha tenuto a ringraziare Milly Carlucci per questa bellissima esperienza e poi avrebbe anche affrontato un argomento di cui si è tanto parlato in queste settimane.



Cristiano Malgioglio dietro la maschera di Sole e Luna, svelato il mistero della telefonata a Caterina Balivo

i è parlato nello specifico di una telefonata fatta da Cristiano a Caterina Balivo nel corso di una puntata, in diretta. Questo ha depistato sul fatto che dietro la maschera SoleLuna potesse esserci effettivamente lui. Così Cristiano ha svelato questo mistero, dicendo che quella telefonata in realtà non era stata fatta da lui, ma dal bravo imitatore e attore Massimo Lopez. Era stato proprio lui ad organizzare tutto, cedendo il cellulare all’attore. E’ vero anche che già dalle prime puntate si era ipotizzato che dietro la maschera di SoleLuna potesse esserci Cristiano Malgioglio.



Grande sorpresa per l’identità della maschera SoleLuna, Cristiano ringrazia Milly Carlucci

Eppure, Caterina Balivo pare fosse convinta del fatto che il paroliere siciliano non potesse essere dietro la maschera. Per questo motivo, nel momento in cui Cristiano ha rivelato la sua identità, Caterina è rimasta davvero senza parole. “Per un mese non potete capire la sofferenza delle maschere. Ti ringrazio con molto affetto Milly Carlucci sei una numero uno.” Queste le parole di Malgioglio. Poi quest’ultimo ha salutato tutti dando a tutti una grande anticipazione, ovvero la possibilità di poter commentare l’Eurovision.