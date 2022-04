Belve, Ilary Blasi sulla figlia Chanel: “Non mi sono mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, tornata da poco in televisione alla guida del noto reality show di Canale 5 ovvero l’Isola dei Famosi, è stata la protagonista dell’ultima puntata di Belve ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. E proprio nel corso di tale intervista sono stati diversi gli argomenti affrontati, tra questi anche la scelta del nome della sua secondogenita ovvero Chanel Totti. Un nome molto particolare che ha fatto tanto discutere e a proposito del quale la conduttrice ha svelato cosa l’ha portata a fare questa scelta. Ma, quali sono state le sue parole?

Ilary Blasi ospite di Francesca Fagnani a Belve

Sono trascorsi 14 anni da quando, nel 2007, Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati genitori della loro secondogenita ovvero Chanel Totti. Proprio in quel periodo, in seguito alla nascita, la scelta di tale nome ha fatto molto clamore in quanto quello che per la figlia di Totti era un nome in realtà era un cognome molto famoso ovvero quello di Cocò Chanel. A tal proposito la conduttrice ha chiesto alla collega se nel tempo si è pentita di aver dato alla figlia questo nome e la risposta è stata no.

La domanda della Fagnani e la risposta di Ilary Blasi

“Ti sei pentita di aver dato a tua figlia il nome Chanel? Quali erano gli altri nomi nella rosa? Balenciaga?”, è stata questa nello specifico la domanda rivolta alla Blasi da Francesca Fagnani. La moglie di Totti a tal proposito ha rivelato “Non mi sono pentita di averla chiamata così, una volta gliel’ho chiesto pure a mia figlia se le piacesse il suo nome e mi ha risposto che le fa impazzire da quanto le piace. Io stessa non riuscirei ad immaginarmi Chanel con un altro nome. In famiglia abbiamo un problema con i nomi, anche se Cristian ed Isabel sono più normali dai..”.

La rivelazione di Ilary: “L’alternativa a Chanel era…”

Nel corso della stessa intervista la conduttrice ha fatto notare alla collega che i nomi dei suoi figli finiscono tutti senza una vocale finale. Infatti il primogenito si chiama Cristian, la secondogenita Chanel e la terza e ultima figlia Isabel. Alla domanda della Fagnani che le ha chiesto “Non ti piacciono le vocali?” Ilary ha risposto “Ma sai perchè? Perché Totti è un cognome corto e brutto, molto duro, così i nomi li abbiamo scelti senza vocale finale”.Ilary Blasi ha poi rivelato quale altro nome era stato scelto per la figlia in alternativa a Chanel. “L’alternativa a Chanel non era Balenciaga. Lo dico? Era Roma!”, queste le sue parole. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha poi concluso l’intervista facendo riferimento a tutti i nomi che caratterizzano la sua famiglia e affermando di avere, proprio in famiglia, dei problemi con i nomi. “Le mie sorelle si chiamano Silvia e Melory. Silvia è la prima, i miei genitori all’epoca non se la sono sentita.. Poi sono nata io ed infine Melory. Anche i miei nipoti hanno nomi strani: una mia sorella ha dato ai suoi figli i nomi Stella e Nicki, l’altra Jolie”, così ha concluso.