Romina Power una furia sui social: “Io e Al Bano siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano Carrisi e Romina Power si trovano spesso, e da sempre, al centro del gossip e in generale al centro dell’attenzione mediatica. E proprio per tale motivo, e anche perché qualcuno ha definito la loro storia una vera e propria ‘soap opera’ ecco che Romina Power nelle scorse ore è intervenuta in modo abbastanza duro sui social.

Romina Power furiosa sui social contro chi ha definito la sua vita con Al Bano una “soap opera”

Romina Power non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero, e lo stesso ha fatto nelle scorse ore sui social dove da sempre è molto attiva. Nello specifico la celebre artista ha deciso di condividere un particolare post attraverso il quale ha voluto fare un chiarimento e allo stesso tempo rivolgere una dura accusa a coloro che nel commentare la sua vita con l’ex marito Al Bano hanno osato definirla una ‘soap opera’. “Vedo che in Tv qui in Italia spesso si riferiscono a me ad Al Bano come una ‘soap opera’…Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e individualità…”, queste le parole espresse da Romina Power.

La dura replica dell’artista

A Romina Power non è proprio piaciuto il modo in cui qualcuno in televisione ha parlato della sua vita con Albano Carrisi. E non ha perso l’occasione per farlo notare attraverso il suo profilo Instagram. Nel lungo post condiviso Romina Power ha poi continuato rivolgendosi proprio a chi si è rivolto a lei e l’ex marito utilizzando l’appellativo sopracitato. E nello specifico la Power ha dichiarato “Quell’appellativo ci viene appicciato da persone che non rispettano l’essere umano…”.

Duro attacco dell’ex moglie di Al Bano

Il lungo post condiviso sui social da Romina Power si è poi concluso con un duro attacco, da parte dell’artista, e rivolto a tutti coloro che non perdono l’occasione di parlare di lei e Al Bano facendolo in un modo poco carino. A queste persone, ed in generale ai media, Romina Power si è rivolta in modo piuttosto duro affermando “Siete a corto di argomenti e di vero rispetto del prossimo…”. Quello che in molti si stanno domandando nelle ultime ore è se tali parole sono rivolte a qualcuno nello specifico oppure no. In realtà la famosa cantante non ha fatto alcun nome per cui non è possibile sapere, almeno al momento, se il suo attacco era rivolto a qualcuno nello specifico o in generale ai media.