Belve, Ilary Blasi rompe il silenzio sulla frecciatina velenosa ad Alfonso Signorini: “Abbiamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Belve ovvero il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 1 aprile 2022. Ospite della serata la celebre conduttrice Ilary Blasi che proprio in occasione di tale intervista ha affrontato l’argomento relativo al suo matrimonio con Francesco Totti. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ilary Blasi ospite di Francesca Fagnani a Belve

Sono diverse settimane che Ilary Blasi si trova al centro del gossip a causa della sua vita privata. La conduttrice è da poco tornata in televisione alla guida del noto reality show L’Isola dei Famosi ma oltre che parlare del suo programma si continua a parlare anche del suo matrimonio con Francesco Totti. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni nel corso dell’intervista registrata a Belve la conduttrice sembrerebbe aver rivelato che ne lei e nemmeno il marito perdonerebbero mai un tradimento in quanto considerato una grave mancanza di rispetto.

Il commento della conduttrice sui gossip sul suo matrimonio

Francesca Fagnani ha proseguito la sua intervista a Ilary Blasi ponendole delle domande sui gossip che nelle ultime settimane hanno interessato la sua vita privata. Nello specifico la conduttrice sembrerebbe aver chiesto alla collega se secondo lei sia stato tutto un complotto organizzato da qualcuno. Domanda alla quale la Blasi sembrerebbe aver risposto affermando di non essersi posta particolari domande e soprattutto di non aver nemmeno preso in considerazione l’idea che qualcuno possa aver organizzato tutto questo. “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi… Se ho pensato a un complotto? No, tanto la certezza non ce l’avrò mai…”, queste di preciso le sue parole.

La polemica sulla presunta frecciatina ad Alfonso Signorini

L’intervista di Ilary Blasi a Belve si è poi conclusa con la discussione di quella che è stata la polemica degli ultimi giorni che ha interessato la stessa Ilary. Secondo molti infatti nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi la conduttrice sembrerebbe aver rivolto una frecciatina al conduttore del GF Vip ovvero Alfonso Signorini. A tal proposito la Blasi ha voluto precisare “Non era una frecciatina, abbiamo una confidenza, è un gioco, è stata vista come una cosa negativa, invece era una cosa positiva, voleva essere un complimento a Vladimir Luxuria…”. Insomma tra i due conduttori non sembrerebbe esservi nessuna tensione, i rapporti erano e continuano ad essere ottimi.