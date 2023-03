Simona Ventura diretta con Alfonso Signorini: “Ecco cosa dovrebbe fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura in questi giorni si è espressa sul Gf vip ed ha voluto dare un consiglio al conduttore Alfonso Signorini.

Il Grande fratello vip quest’anno proprio non convince e sono sempre di più coloro che si sono scagliati contro i vipponi ma anche contro lo stesso Alfonso Signorini e la produzione. In queste ore, dopo l’ennesimo provvedimento di Mediaset nei confronti dei concorrenti del reality, a parlare è stata una famosa conduttrice, la quale ha voluto dare un consiglio ad Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Simona Ventura, la quale ha rilasciato un’intervista a TAG24 parlando appunto del Grande fratello vip.

Simona Ventura si esprime sul Grande fratello vip

Simona Ventura, grande conduttrice una tra le più famose del nostro paese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TAG24, parlando di tanti argomenti legati alla sua carriera e al mondo della televisione. Sembra che ad un certo punto, Simona si sia espressa sul reality di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip che è condotto come ben sappiamo da Alfonso Signorini.

La conduttrice da un consiglio ad Alfonso Signorini

Stando a quanto riferito dalla stessa, il programma dovrebbe subire qualche modifica.“Secondo me bisognerebbe dare il via a un cambiamento. Il futuro del reality anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island con il montaggio a dare maggiore ritmo”. Queste le parole di Simona, che di reality se ne intende, visto che per diversi anni ha condotto L’Isola dei famosi, quando ancora andava in onda su Rai 2. Ad ogni modo, poi, la Ventura ha voluto complimentarsi con Alfonso, per come ha affrontato queste ultime puntate del reality e per come ha rimproverato i suoi vipponi. “Lo trovo molto bravo, tra tutti i conduttori è riuscito a tirare delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano”, ha dichiarato Simona.

Le parole di Simona su Maria De Filippi

Subito dopo sembra che la conduttrice si sia espressa sulla prossima edizione dell’Isola dei famosi, anche se a grandi linee. “Non ho un parere sul cast”, ha detto Simona. Inevitabilmente ha poi parlato della morte di Maurizio Costanzo, riservando delle bellissime parole di stima e di affetto per Maria De FIlippi.“.