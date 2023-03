Maria De Filippi, dopo la morte di Maurizio Costanzo scrive una lettera da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi torna al lavoro e scrive una lettera di ringraziamento post lutto a tutte le persone che le hanno mostrato grande affetto. Ecco le sue parole.

Nella serata di ieri, sabato 4 marzo 2023 è andata in onda una puntata di C’è posta per te, dopo la sosta di una settimana, per via della morte di Maurizio Costanzo. La puntata ovviamente era registrata. Maria ha voluto comunque sorprendere tutti e pubblicare una lettera post lutto. Questa lettera, è andata in onda proprio poco prima di C’è posta per te. Le sue parole sono state solo di ringraziamento per il pubblico che l’ha sostenuta e che le ha dimostrato un grandissimo affetto in questi giorni molto difficili.

C’è posta per te, puntata registrata ma Maria De Filippi scrive una lettera per il suo pubblico

Poco prima dell’inizio della puntata di C’è posta per te di ieri sera, sabato 4 marzo 2023 Mediadet ha trasmesso una lettera scritta da Maria De Filippi. Sono state queste le prime parole pubbliche di Maria, dopo la morte di Maurizio Costanzo trasmesse a sorpresa poco prima della messa in onda della puntata. La conduttrice si è rivolta al suo pubblico e nello specifico a tutte quelle persone che in questi giorni molto difficili le hanno dimostrato grande vicinanza, dopo la morte di Costanzo.

Maria ringrazia tutte le persone per l’affetto dimostrato, la lettera poco prima della puntata

“Roma 4 marzo 2023 – Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto Maria“. Queste le parole della conduttrice, che come già detto, sono state mandate in onda poco prima dell’inizio della puntata. E’ stato anche sottolineato il fatto che la puntata fosse registrata, anche se questo non è proprio una novità. Dopo le parole di Maria, molti telespettatori sui social hanno voluto commentare questa lettera ed hanno sottolineato di aver tanto apprezzato e gradito queste parole.

La conduttrice torna al lavoro dopo una settimana dalla perdita del marito

“Ritorno a lavorare perchè così mi hanno insegnato“, queste le parole di Maria che a distanza di una settimana esatta dalla morte del marito, Maurizio Costanzo è tornata a lavorare. Proprio venerdì 3 marzo è tornata a registrare una puntata di Amici e domani, lunedì 6 tornerà a Uomini e Donne.