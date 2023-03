Avanti un altro chiude, Sonia Bruganelli rompe il silenzio, le sue parole non ammettono replica

0 SHARES Condividi Tweet

Avanti un altro è pronto a chiudere definitivamente il prossimo anno? La moglie di Paolo Bonolis rompe definitivamente il silenzio. Ecco le sue parole.

E’ da giorni che si parla di una possibile chiusura di Avanti un altro, il famoso e popolare programma televisivo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Da un pò si parla di questa chiusura anticipata del programma, anche se non si capisce bene il motivo, visto che la trasmissione è molto amata dai telespettatori di Canale 5 e le puntate raggiungono sempre un buon risultato in termine di ascolti e share. Ad ogni modo, a smentire categoricamente questa notizia è stata proprio lei, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Ma cosa ha riferito la stessa?

Avanti un altro, la trasmissione di Paolo Bonolis pronta a chiudere?

Da un pò di tempo a questa parte si parla di una possibile chiusura del programma Avanti un altro. Nello specifico si è diffusa la notizia secondo la quale l’edizione 2024 di Avanti un altro sarà l’ultima e che a partire dal 2025, Mediaset non trasmetterà più e opterà per altro, anche se al momento non si sa cosa.

Le parole di Marco Salvati, uno degli autori del programma

A parlare nei giorni scorsi e far scoppiare questa bomba mediatica è stato Marco Salvati, che di certo non è uno qualsiasi ma uno degli autori del programma e uno dei più cari amici del conduttore Paolo Bonolis. Detto questo, la notizia sembrerebbe avere una certa fondatezza, peccato che a smentire tutto ci ha pensato Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni, ha affrontato questo argomento dicendo la sua al riguardo. Il giornalista avrebbe chiesto se fosse vero che la prossima edizione di Avanti un altro sarebbe stata l’ultima.

Sonia Bruganelli smentisce categoricamente

“No! Non se n’è mai neppure parlato”, ha detto Sonia. Sicuramente, dopo le parole della opinionista del Grande fratello vip, i fan del programma potranno ben tirare un sospiro di sollievo. Insomma, come stanno davvero le cose non si può ben capire. Sonia smentisce, mentre uno degli autori del programma ha fatto ben intendere altro. Non resta che aspettare e cercare di capire cosa potrebbe accadere.