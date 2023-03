Oggi è un altro giorno, Serena Bortone sbotta in diretta: “Le cose si fanno come dico io”, ospiti in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri la conduttrice Serena Bortone si è resa protagonista di alcuni momenti di tensione.

Anche ieri, mercoledì 8 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il celebre programma Rai condotto da Serena Bortone. Nel corso di tale appuntamento però è accaduto un qualcosa che ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Momenti di nervosismo per la conduttrice di Oggi è un altro giorno

Una nuova e particolare puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda proprio ieri, e ciò che non è passato inosservato ai telespettatori è stato il momento di nervosismo vissuto dalla conduttrice Serena Bortone. Nello specifico tutto è accaduto in seguito all’entrata in studio dei primi ospiti della puntata ovvero i Cugini di Campagna. I componenti della celebre band sono arrivati in studio indossando i loro tipici outfit e quindi anche le famosissime zeppe. Ad un certo punto però proprio mentre si parlava delle loro esperienze a Sanremo e dei look sfoggiati in tali circostanze ecco che la conduttrice si è alzata rendendosi protagonista di un simpaticissimo siparietto ma allo stesso tempo mostrandosi anche un po’ infastidita.

Il commento della Bortone sugli abiti dei Cugini di Campagna

Durante l’intervista la conduttrice ha posto ai Cugini di Campagna alcune domande legate ai loro outfit. Ed è stato proprio in questo momento che si è resa conto che i loro bellissimi e particolari vestiti erano stati posizionati piuttosto distanti da dove loro si trovavano seduti. Proprio per tale motivo la conduttrice si è alzata ed infastidita ha dichiarato “Io adesso smonto tutto e li porto io perché se non si fanno le cose come dico poi… Non capisco perché me le avete allontanato.” Si è quindi recata appunto dove si trovavano gli abiti e li ha portati nel punto dello studio in cui stava intervistando i suoi ospiti. E proprio mentre stava trasportando uno di questi abiti è inciampata e ha rischiato di cadere. “Mi distraggo un attimo e mi tolgono le gioie della vita” ha poi aggiunto ovviamente però con il sorriso sulle labbra.

La rivelazione dei Cugini di Campagna su Sanremo 2023

I Cugini di Campagna nel corso della stessa intervista hanno colto l’occasione per parlare della loro recente esperienza al Festival di Sanremo 2023. Il gruppo si è esibito sul palco del teatro Ariston con il brano intitolato Lettera 22. E proprio a tal proposito hanno rivelato di aver chiesto aiuto a due ragazzi nella speranza di riuscire a coinvolgere i giovani. I due ragazzi a cui i Cugini di Campagna hanno chiesto aiuto sono stati La Rappresentante di Lista che si è appunto occupata di scrivere il brano e poi ancora un giovane disegnatore che invece si è occupato di realizzare la copertina dell’album.