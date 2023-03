Pio e Amedeo rifiutano la conduzione di Lol-Chi ride, il motivo è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo avrebbero rifiutato la conduzione di Lol-Chi ride è fuori per un motivo ben preciso. Pare che non abbiano voluto fare uno sgarro a Mediaset.

Pio e Amedeo sono due comici che in questi anni sicuramente hanno avuto un grandissimo successo. Ad ogni modo, sembra che in questi giorni si sia diffusa la notizia secondo la quale i due comici pugliesi abbiano deciso di rifiutare la partecipazione a Lol, il programma che inizierà oggi giovedì 9 marzo su Prime Video. Il cast è stato reso noto soltanto nei giorni scorsi e si è spoilerato qualcosa sul numero di Chi.

Lol Chi ride è fuori, indiscrezione su Pio e Amedeo

In realtà si è parlato di due comici che hanno rifiutato la conduzione del programma e quest’ultimi sarebbero proprio PIo D’Antini e Amedeo Grieco. I due conduttori di Emigratis avrebbero rifiutato la conduzione di questo programma che piace tanto al pubblico .“Prima che a Fedez, il ruolo di conduttori e host di LOL-Chi ride è fuori era stato offerto a Pio e Amedeo che però hanno declinato l’invito”. Questo quanto si legge sul giornale Chi che ha anche svelato un altro retroscena sul rifiuto dei due comici pugliesi.

Pio e Amedeo hanno rifiutato la conduzione del programma

“Hanno declinato l’invito per non fare uno sgarbo a Mediaset, la rete che li ha lanciati”, si legge ancora sul giornale diretto da Alfonso Signorini. Sicuramente se così fosse, si è trattato di una grande dimostrazione da parte dei due comici che hanno iniziato la loro carriera proprio su Italia 1, dove hanno anche condotto Emigrates. Nel 2021 hanno poi debuttato su Canale 5 in prima serata con Felicissima anche se non sono mancate le polemiche. A breve, ed esattamente il 24 marzo prossimo torneranno su Canale 5 con la seconda edizione di Felicissima sera. Detto ciò, solo per motivi di lealtà e di riconoscenza nei confronti di Mediaset sicuramente hanno rifiutato la conduzione di Lol- Chi ride è fuori.

Anticipazioni su Lol Chi ride è fuori

Ad ogni modo, i conduttori sono Fedez e Frank Matano, dopo che Pio e Amedeo hanno rifiutato. Il cast è invece composto da Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.