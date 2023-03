Lol 3 non piace, sul web si scatena il caos: “Non fa ridere”

0 SHARES Condividi Tweet

Lol 3, il programma di Fedez e Frank Matano giunto alla terza edizione non convince il pubblico che rimane deluso. Ecco cosa si dice sul programma.

Lol 3, è iniziata la nuova stagione di questo format che nelle edizioni passate ha avuto un grandissimo successo. Sembra che però quest’anno qualcosa non stia funzionando, visto che tanti telespettatori si sono riversati sui social per fare delle critiche o comunque degli appunti. L’opinione comune è che questa nuova edizione del programma non faccia proprio ridere. Lol-Chi ride è fuori, cosa sta accadendo? Facciamo un pò di chiarezza.

Lol 3, iniziata la nuova stagione che non convince

Sono lontani i tempi in cui il programma condotto da Fedez e Frank Matano era uno tra i più amati dai telespettatori. Il format di Prime Video, la cui prima edizione è arrivata nel 2021 sembra che abbia fatto perdere un pò l’interesse ai suoi telespettatori. Questa terza edizione non sta affatto convincendo il pubblico da casa. Questa nuova stagione al momento non sembra essere decollata. Le aspettative di diversi utenti sono state in qualche modo deluse. Ma per quale motivo?

L’opinione di Mario Manca

Sui social in questi giorni sono arrivate una serie di critiche al programma. A parlare di questo calo è stato anche Mario Manca di Vanity Fair, il quale ha tentato di spiegare la delusione dei telespettatori, dicendo che questo tipo di programma più vanno avanti con le edizioni, più i concorrenti rischiano di ripetere delle cose già viste. Questo va anche ad influenzare il pubblico, che si trova a vedere praticamente le stesse cose, non trovando più quell’interesse iniziale.

Perchè la nuova edizione non convince?

A scomparire, è infatti l’effetto sorpresa ed anche la novità, che lasciano spazio alla noia. Va anche detto che la prima edizione di Lol è arrivato nel 2021, ovvero quando ancora ci trovavamo in piena pandemia e la gente aveva veramente tanto bisogno di ridere. Ad ogni modo, i telespettatori sommariamente hanno trovato il format una delusione rispetto alle due edizioni precedenti, ma hanno salvato un concorrente che sembra essere riuscito nel suo intento, ovvero far ridere.

L’opinione del pubblico

A far sorridere, Herbert Ballerina e Fabio Balsano dei The Jackal. E chi ha deluso maggiormente? Pare che a deludere le aspettative maggiori sia stato Cristiano Caccamo. “Ho visto le prime tre puntate di #Lol3 òherbertballeri, che ho imparato a conoscere a Bar Stella è quello che mi ha fatto ridere di più, adoro la sua comicità. Degli altri salvo solo il Maestro Frassica e.. l’imitazione di @frankmatano di Fedez, unico. Prima edizione unica”. Questo è uno dei tanti commenti arrivati sui social.