Heather Parisi, la figlia Jacqueline al veleno con lei, le sue parole smentiscono quello che ha detto la mamma a Belve

Heather Parisi nello studio di Belve smentisce il gossip sulla presunta rivalità con la figlia Jacqueline Luna. La giovane però, costretta a dire la verità e lo fa su Instagram. Ecco lo sfogo.

Heather Parisi è stata in questi giorni in Italia per una vacanza trascorsa in montagna e nel contempo ha avuto diversi impegni lavorativi. E’ stata ospite nella prima puntata di Benedetta primavera il programma di Loretta Goggi che ha debuttato su Rai 1 lo scorso 10 marzo. Ed ancora, è stata nello studio di Belve la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, che da qualche anno sta avendo un grandissimo successo. Nel corso della chiacchierata con la giornalista, Heather Parisi ha parlato di tanti argomenti tra cui anche quello relativo alla sua vita privata e al rapporto con le sue figlie. La ballerina ha voluto allontanare le voci sul rapporto conflittuale con una delle figlie, Jacqueline Luna.

Heather Parisi a Belve smentisce il cattivo rapporto con la figlia Jacqueline Luna

Heather Parisi è stata ospite nello studio di Francesca Fagnani a Belve dove ha rilasciato un’intervista davvero piuttosto importante. Alcune sue dichiarazioni rilasciate nello studio di Belve nella puntata che è stata trasmessa martedì 14 marzo, non hanno proprio fatto piacere alla figlia Jacqueline Luna di Giacomo che ha categoricamente smentito alcune di queste. Heather Parisi parlando dei suoi figli ha sostenuto di avere un rapporto con tutti e di vederli regolarmente, parlando ovviamente delle due figlie avute precedentemente dal suo ex marito e da una relazione avuta con un ortopedico romano. Da un po’ di tempo si parla di un rapporto conflittuale proprio con Jacqueline e con queste sue dichiarazioni la ballerina ha voluto in qualche modo smentire queste voci.

Jacqueline interviene e svela il vero rapporto con la madre “Non la vedo da 10 anni”

In realtà, a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato proprio la figlia di Heather Parisi, la quale subito dopo la messa in onda della puntata, ha voluto scrivere un post piuttosto chiarificatore. La giovane ha pubblicato un post su Instagram ed ha smentito quindi quanto detto dalla madre. “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”. Questa la prima parte dello sfogo della 23enne.

Lo sfogo della figlia di Heather Parisi

“Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, sopratutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brand“. Con queste parole la giovane ha concluso il suo sfogo facendo quindi chiarezza sul vero rapporto che ha con la madre.