Belve, Heather Parisi durissima con la figlia fidanzata con Ultimo: “Ultimo chi?”

Heather Parisi a Belve, una scomoda domanda sulla presunta relazione con Maradona. La domanda su Ultimo, la risposta spiazza tutti.

Come ormai risaputo, Heather Parisi la nota ballerina che da diversi anni ormai vive ad Hong Kong, la scorsa settimana è tornata in Italia sia per una vacanza che per diversi impegni lavorativi. Ebbene sembra proprio che la ballerina abbia preso parte al programma Benedetta Primavera di Loretta Goggi, andato in onda lo scorso venerdì 10 marzo. Successivamente è stata ospite nello studio di Belve di Francesca Fagnani dove ha rilasciato una intervista piuttosto scoppiettante.

Heather Parisi a Belve, finale scoppiettante con l’arrivo dell’ufficiale giudiziario

La puntata di Belve è stata piuttosto movimentata, visto che al termine della registrazione per Heather Parisi è arrivata anche una brutta sorpresa, ovvero l’arrivo dell’ufficiale giudiziario e di alcuni carabinieri. La ballerina è stata costretta a sborsare una somma di denaro piuttosto ingente, ovvero un risarcimento per una condanna di diffamazione dettata da una diatriba che dura da un po’ di tempo ormai con Lucio Presta il famoso agente dei vip.

La domanda scomoda sul presunto flirt con Diego Armando Maradona

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la ballerina ha risposto ad alcune domande alcune di queste anche piuttosto scomode, poste dalla conduttrice Francesca Fagnani che come sappiamo sa fare bene il suo lavoro. Così Heather Parisi si è trovata a rispondere anche ad una domanda sul presunto flirt che avrebbe avuto con Diego Armando Maradona. Questa voce ha iniziato a circolare negli anni Ottanta per un lungo periodo e si è parlato di questa relazione segreta tra il calciatore e la ballerina che in quegli anni in Italia era piuttosto in voga.

Sembra che anche in questo caso Heather Parisi abbia voluto rimanere piuttosto vaga ed effettivamente non ha né confermato ma nemmeno smentito. La ballerina si sarebbe più che altro scagliata contro il gossip, ma a quel punto la conduttrice è intervenuta semplicemente dicendole “Basterebbe una smentita”. Nonostante la conduttrice abbia tentato di estorcere questa verità, la Parisi ha lasciato il dubbio.

La rivalità con la Cuccarini

Inevitabilmente, durante la chiacchierata si è parlato di questa rivalità che dura praticamente da sempre con Lorella Cuccarini. Così come ha ribadito in un’altra occasione, anche in questo caso la ballerina ha smentito la rivalità dicendo semplicemente di essere troppo diversa dalla sua collega .”Non abbiamo niente in comune”, ha detto Heather, frase apparsa proprio come una frecciatina.

La frecciata su Ultimo

Passando alla vita privata, la ballerina ha parlato della sua famiglia. Ha risposto anche a qualche domanda sul rapporto con le sue figlie più grandi avute dall’ex marito Giorgio Manenti e dalla relazione con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Parliamo di Rebecca e Jacqueline Luna. Quest’ultima pare che sia stata associata al cantante Ultimo come presunta fidanzata. “È contenta di essere la suocera di Ultimo?”, ha chiesto Francesca. La risposta ha davvero spiazzato tutti. Heather avrebbe detto “Ultimo chi?”, per poi aggiungere “Non parlo della mia vita privata figurati di quella delle mie figlie. È gossip”.