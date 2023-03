Alfonso Signorini senza freni “Mi invidiano e io reagisco così”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore del Grande fratello vip e direttore di Chi, in questi giorni ha rilasciato un’intervista per il suo settimanale, facendo delle dichiarazioni molto interessanti.

Alfonso Signorini quest’anno ha avuto qualche gatta da pelare al Grande fratello vip. Il reality in questi mesi ha avuto un grande successo, ma purtroppo il comportamento tenuto da molti vipponi all’interno della casa ha in qualche modo fatto sorgere delle vere e proprie polemiche. Il conduttore è dovuto intervenire in diverse occasioni per riprendere i vipponi e ad un certo punto sono intervenuti anche i vertici, prendendo dei provvedimenti davvero molto importanti e seri. Per Alfonso non sono stati mesi facili. Adesso, però, il programma sta per volgere al termine e così Alfonso potrà finalmente rilassarsi. Il direttore di Chi, ha rilasciato un’intervista molto interessante.

Alfonso Signorini rilascia un’intervista per il suo settimanale

Alfonso Signorini, il direttore di Chi e conduttore del Grande fratello vip, in questi giorni è tornata a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata per il suo settimanale. Pare che Alfonso abbia parlato di questi ultimi mesi che sono stati molto pesanti per lui, per via di quanto accaduto al Grande fratello vip. Una volta finito il reality, il conduttore pare che abbia in mente di trascorrere qualche giorno di relax e vacanza. Molto probabilmente andrà nella sua casa in montagna per riprendersi dalle fatiche di questi mesi.

Il conduttore del Gf confessa di essere vittima di invidia

Su quanto accaduto in questi mesi, il conduttore ha lanciato una frecciatina. “L’invidia è una bestia dura a morire“, ha dichiarato Alfonso il quale ha anche ammesso di non essere una persona invidiosa. “Mi costerebbe troppa fatica starle dietro”, ha aggiunto Alfonso. “Ogni cosa che faccio non è mai buona”, questo lo sfogo di Alfonso che ha confessato di essere purtroppo oggetto d’ invidia ormai da un bel pò di tempo.

Lo sfogo del conduttore e direttore di Chi

“È una guerra dura da combattere, perchè non se ne viene mai a capo. Ogni successo raggiunto nasconde sempre un risvolto negativo, una spada di Damocle pronta a cadermi in testa. Se starnutisco già mi danno per moribondo. L’unico modo per sopravvivere è non farci caso e andare avanti“. Questo lo sfogo del conduttore.