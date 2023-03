Alfonso Signorini mai visto così, fuori di sè contro Edoardo Donnamaria “Stai zitto”

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata del Grande fratello vip di giovedì 2 marzo è stata davvero infuocata. Il conduttore si è scagliato contro Edoardo Donnamaria.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip e pare che quest’ultima sia iniziata proprio con mille polemiche. Alfonso Signorini ha praticamente perso le staffe nei primi minuti della puntata, prendendosela nello specifico con Edoardo Donnmaria. Tutto è accaduto proprio nei primi minuti della puntata, quando si è parlato ancora una volta della crisi di Antonella Fiordelisi con il Edoardo. Gli animi si sono subito surriscaldati e questo ha portato lo stesso Edoardo a scattare come una molla nel momento in cui si è detto che si sarebbe fatto condizionare dal suo amico Edoardo Tavassi. Il conduttore del Grande Fratello vip sarebbe andato su tutte le furie ed ha ripreso in modo piuttosto duro il gieffino.

Grande fratello vip, Edoardo Donnamaria accusato di farsi condizionare va su tutte le furie

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello vip è accaduto praticamente di tutto. Pare che la puntata sia iniziata davvero con tante polemiche soprattutto quando Sonia Bruganelli e ha espresso il suo pensiero piuttosto duro su Edoardo Tavassi. Quest’ultimo è stato accusato dalla opinionista del reality di condizionare i suoi amici all’interno della casa e soprattutto Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo avrebbe tentato di ricordare un po’ tutto quello che ha fatto Antonella nei mesi passati è ha sottolineato che il suo comportamento oggi è dovuto sostanzialmente proprio a questo.

Alfonso Signorini si scaglia contro Edoardo e lo rimprovera in modo piuttosto duro

Dopo il suo sfogo, lo stesso Alfonso è andato avanti con la puntata anche se Donnamaria più volte lo ha interrotto tanto che Alfonso è dovuto intervenire in modo anche piuttosto duro. “Adesso basta”, avrebbe detto Alfonso. Il conduttore si è proprio scagliato contro Edoardo.“A questo punto mi costringete a togliervi la parola oppure mi costringete a togliervi l’audio ai microfoni…Se ti dico di stare zitto stai zitto e punto…Chi è che guida il programma? Sei tu? Vuoi venire al mio posto?”. Queste le parole dichiarate dal conduttore, il quale non si è proprio risparmiato ed ha aggiunto “L’educazione te l’hanno insegnata? Ma dove siamo? Anche basta adesso”.

Le dure parole del conduttore

Non è di certo la prima volta che il conduttore si scaglia contro i gieffini, riprendendoli per il loro comportamento.“Siete profondamente maleducati, egoriferiti, pensate solo a voi stessi…Lasciateci lavorare…Parlate solo quando vi do la parola…”, ha aggiunto poi Alfonso, parlando in generale di tutti i vipponi.