La vita in diretta, Antonella Clerici decide di svelare: “A The voice mi sono arrabbiata moltissimo, ecco perchè”

Antonella Clerici è stata ospite in collegamento a La vita in diretta ed ha parlato della finale di The voice senior in onda oggi.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta, condotta come sempre da Alberto Matano. Come sempre il conduttore ha ospitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ad un certo punto, in collegamento è apparsa Antonella Clerici che è pronta a condurre la finale del suo programma The Voice Senior che andrà in prima serata su Rai 1 proprio oggi. Ad un certo punto la conduttrice ha svelato un retroscena sul suo programma, raccontando le sensazioni vissute a poche ore dalla finale.

Antonella Clerici in collegamento a La vita in diretta

Antonella Clerici nella giornata di ieri giovedì 2 marzo 2023 è stata ospite seppur in collegamento de La Vita in Diretta il programma condotto da Alberto Matano. La conduttrice è pronta a condurre una nuova puntata di The Voice Senior ma non una semplice puntata, quanto proprio la finale che andrà in onda in prima serata su Rai 1.

La conduttrice parla del suo programma The voice senior

Nel corso del suo intervento a La vita in diretta, la conduttrice ha parlato di quella che è stata questa edizione del programma e le sensazioni vissute a poche ore dal gran finale. “Io conosco le storie da prima dei coach e a volte mi arrabbio con loro quando non si girano. Anche io mi affeziono moltissimo, mi appassiono alla vita dei concorrenti, poi è normale perché il programma si chiama The Voice e loro giudicano la voce”.

Antonella da un’importante anticipazione sulla finale

Queste le parole dichiarate da Antonella Clerici che oggi condurrà questa puntata davvero speciale di The Voice Senior. Poi ad un certo punto ha dato anche una anticipazione molto importante sulla finale che andrà in onda proprio tra poche ore.“Domani saremo in onda con la finalissima in diretta e racconteremo i dodici finalisti che meritavano di essere qui, siamo andati a trovarli nei loro paesi, dove vivono, vedremo le loro storie e realtà. Domani avremo un opening straordinario con le grandi canzoni di Fiorella Mannoia”.