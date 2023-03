La vita in diretta, Alberto Matano sorprende tutti, in diretta dice: “Ti amo, arrivo presto da te”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano e la dichiarazione d’amore in diretta tv, ma per chi? Grande emozione per il conduttore.

Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta ed anche uno tra i più amati degli ultimi tempi. L’ex volto del Tg1 ormai da 4 anni conduce il programma televisivo di casa Rai che piace davvero tanto ai telespettatori italiani. La puntata di ieri è stata decisamente insolita, visto che il conduttore, al termine della trasmissione ha ringraziato i suoi ospiti e poi ha fatto gli auguri ad una persona davvero speciale. Una vera e propria dichiarazione d’amore in diretta tv. Ma per chi?

Alberto Matano a La vita in diretta, finale inaspettato

Alberto Matano nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo 2023 ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta che si è chiusa in modo piuttosto insolito. Il conduttore infatti, prima di congedare tutti ha voluto fare gli auguri ad una persona davvero speciale per lui. “Auguri Papà! Oggi è il tuo compleanno! Siamo lontani ma presto ci riuniremo per festeggiare”, ha detto Alberto in diretta tv, davanti a milioni di telespettatori italiani.

Dichiarazione d’amore speciale in diretta tv

Poi, non è finita qui, perchè Matano avrebbe fatto una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del suo papà dicendo “Ti amo”. Sicuramente non è stato facile per lui trattenere l’emozione che è stata piuttosto visibile sul suo viso. Poi, dopo gli auguri speciali Matano ha salutato tutti i telespettatori dando appuntamento a oggi.

Le parole di Matano su Laura Pausini

Ad ogni modo, nel corso della puntata Matano oltre a trattare sempre temi di cronaca nera del nostro paese, ha anche parlato di altri argomenti più leggeri. Ad esempio alcuni suoi ospiti hanno commentato delle notizie, come le dichiarazioni fatte da Laura Pausini, che proprio in questi giorni ha fatto sapere di non voler più tornare a Sanremo in gara. “Lei è davvero incredibile, è una star internazionale”, ha detto Matano. Il conduttore ha poi aggiunto “Siamo molto orgogliosi tutti noi che lei rappresenti la nostra musica, la nostra canzone e la nostra Italia”.