Jessica Morlacchi diretta: “Non voglio rivederlo mai più”

Jessica Morlacchi, la cantante si lascia andare ad uno sfogo piuttosto duro e fa un chiaro riferimento ad una persona nello specifico. Chi?

Jessica Morlacchi, una delle presenze fisse del programma Oggi è un altro giorno ormai da diversi anni, in questi mesi è stata piuttosto sotto i riflettori. Per quale motivo? Ricorderete il fatto che è stata vittima di un “palpeggiamento” avvenuto da parte di Memo Remigi, l’artista che per questo gesto è stato allontanato dal programma e dall’azienda. Ad ogni modo, proprio nella giornata di ieri la cantante, ex leader dei Gazosa, pare che abbia risposto ad alcune domande sui social e si è lasciata andare ad uno sfogo. Ma cosa ha riferito la cantante?

Jessica Morlacchi, l’ex cantante de i Gazosa si confessa a cuore aperto sui social

Jessica Morlacchi, cantante e presenza fissa nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nella giornata di ieri ha voluto rispondere ad alcune domande poste dai suoi follower sui social. Nel farlo, la cantante ha deciso di raccontarsi e si è anche lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro. Qualcuno le avrebbe chiesto se c’è qualcuno che non vorrebbe più rivedere. A tal riguardo ha risposto in modo piuttosto sincero.

Le parole di Jessica su qualcuno di cui non fa nomi, chiaro riferimento a Memo?

“Mica solo uno! Ce ne sono almeno 3/4… E spero di non incontrarle nemmeno semaforo per sbaglio. Le persone cattive mi fanno tanta paura. Quindi mai più”. Queste le parole dichiarate da Jessica Morlacchi che non ha di certo fatto nessun nome e cognome ma ha fatto ben capire a chi si riferisse. “Rifare tutto? Dipende, alcune persone adesso nemmeno le guarderei“. Questo quanto aggiunto poi in un’altra storia. Ad un certo punto della chiacchierata con il suo pubblico, Jessica ha confessato qualcosa di inedito e di inaspettato, spiegando di aver affrontato un momento davvero buio e molto duro.

La confessione inaspettata della cantante

“Non c’entra nessuna persona…ho sofferto di depressione. Non è stato facile. Ma ne sono uscita…spesso ho dei momenti di fragilità…capita a tutti…ma nulla a che vedere con ciò che ho passato. Però è ovvio che ogni tanto vivo ‘giornate no“. Questa la confessione della cantante che ha lasciato tutti senza parole.