I fatti vostri, Valeria Marini diretta su Maurizio Costanzo: “Che tipo di persona era”

Valeria Marini a I fatti vostri si lascia andare ai ricordi e all’emozione. Ai fatti vostri, la confessione della showgirl su Mike Bongiorno.

Valeria Marini, una delle più grandi showgirl di tutti i tempi è intervenuta a I fatti vostri, la trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi. I due, hanno ospitato la grande showgirl nel corso della puntata andata in onda ieri, giovedì 2 marzo. La Marini si è lasciata andare ad una serie di confessioni inedite e ricordi, parlando di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, uno tra tutti Mike Bongiorno. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la showgirl?

Valeria Marini ospita a I fatti vostri

Valeria Marini, una delle showgirl più amate di tutti i tempi è stata ospite a I fatti vostri, da Salvo Sottile e Anna Falchi. I due conduttori hanno così ospitato nella loro piazza, la Valeria Nazionale, la quale con la sua solita sincerità ha parlato di tanti argomenti. Nello specifico, Valeria ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo, che risale al 1997, quando è stata al fianco di uno dei più grandi personaggi della tv italiana.

Il ricordo di Mike Bongiorno, le parole della showgirl sarda

“Nel 1997 hai condotto questo Festival di Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, immagino pieno di ricordi“. Queste le parole di Valeria. A quel punto, la showgirl ha aggiunto dell’altro. “Ricordo Mike Bongiorno che era al suo ritorno in Rai e faceva footing dietro le quinte, Piero Chiambretti appeso che volava all’Ariston. Sanremo è una grande emozione continuativa, devi farti cullare dalle emozioni”. Queste ancora le parole di Valeria, la quale ha condiviso questo ricordo per lei davvero indelebile nella sua mente e nel suo cuore.

Valeria ricorda anche Maurizio Costanzo

Inevitabile il ricordo di Maurizio Costanzo, scomparso la scorsa settimana. “Era uno che dava una possibilità a tutti, ha lanciato tantissime persone ed è lo stesso che fa Maria, sono contenta che tutti abbiano voluto sottolineare la sua generosità. Maurizio ha reinventato la tv portando il talk show, non ci sono parole per descrivere quanto sia stato grande”. Queste ancora le parole di Valria che ha avuto un pensiero anche per Maria De Filippi, dicendo “Mando un grande abbraccio a Maria”.