Gf Vip, Edoardo Donnamaria nella bufera, cosa ha detto che ha fatto rivoltare il web

Edoardo Donnamaria finisce ancora una volta al centro della bufera per una battuta infelice su Oriana Marzoli.

Non c’è proprio pace per Edoardo Donnamaria, il gieffino che da circa cinque mesi è sotto i riflettori per via della sua storia d’amore nata all’interno della casa con Antonella Fiordelisi. L‘ultima puntata del Grande fratello vip, andata in onda lunedì 27 febbraio è stata molto tosta per lui e di conseguenza, per tutta la settimana il suo umore è stato davvero pessimo. Anche nelle ultime ore, il suo comportamento in casa non ha fatto altro che alimentare discussioni e polemiche. Pare che ancora una volta, Edoardo sia stato protagonista di uno scivolone, dopo aver pronunciato una frase infelice su Oriana Marzoli. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire effettivamente che cosa sia accaduto.

Edoardo Donnamaria torna al centro della polemica

Edoardo Donnamaria continua ad essere al centro della polemica. Questa volta Antonella Fiordelisi non c’entra proprio nulla, ma semplicemente il gieffino si è lasciato andare ad una frase infelice nei confronti di Oriana. Edoardo, parlando con i suoi amici, pare che abbia fatto rimane di stucco anche loro, dopo aver pronunciato quelle parole.

Il gieffino fa una battuta su Oriana che lascia tutti senza parole

Ad un certo punto, durante una conversazione alla presenza di Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Alberto De Pisi, Ivana Mrazova e la stessa Oriana, avrebbe pronunciato una frase poco carina. Edoardo, rivolgendosi a Oriana che è in crisi con Daniele, le avrebbe detto che sicuramente il suo coinquilino è innamorato di lei aggiungendo “Lo so. Sudamericana piccolina. Ti fa passare un’oretta divertente”. Una battuta quella di Donnamaria che di certo non è passata inosservata e che ha scatenato diversi polemiche.

Luca Onestini richiama Edoardo per la frase infelice su Oriana

Anche Luca Onestini presente, sembra lo abbia richiamato dicendo “Ti sembrano commenti da fare?”. Oriana ad ogni modo, che sembra non abbia capito la battuta di Edoardo, avrebbe replicato dicendo ” A me piace Daniele purtroppo”. A quel punto, però, Donnmaria non contento di quello che aveva detto prima, avrebbe replicato dicendo“Mi ero scordato, non vi prendo mai sul serio voi due, non so perchè, mi dimentico”.