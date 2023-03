Domenica in lanciata la bomba, cosa sta accadendo con Anna Oxa

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, è in corso una trattativa con Anna Oxa. Ecco l’indiscrezione di Davide Maggio al riguardo.

Nonostante lo scarso risultato e successo ottenuto dal suo brano, presentato al Festival di Sanremo, Anna Oxa è stata di certo una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa. La cantante, di certo è stata una tra le artiste più chiacchierate di questa edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston, la cantante non ha più preso parte a nessun programma, se non Belve, dove ha rilasciato una intervista molto interessante. Secondo una recente indiscrezione però, Anna Oxa potrebbe ben presto approdare a Domenica in, il programma di Mara Venier.

Anna Oxa, trattativa tra la cantante e Domenica in

Ci sarebbe attualmente in corso una trattativa tra Anna Oxa e Domenica in. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, sembra proprio che Anna non abbia più voluto prendere parte a nessuna trasmissione. E’ stata ospite solo a Belve, nello studio di Francesca Fagnani dove ha rilasciato un’intervista davvero molto interessante. A dare questa indiscrezione è stato Davide Maggio, che in passato ha avuto anche un botta e risposta con la cantante.

Indiscrezione di Davide Maggio

“Non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l’intervista a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l’invito di Mara Venier nella sua Domenica In. La trattativa, tuttavia, ci risulta particolarmente ostica e sembrerebbe destinata a naufragare. Le ragioni sono sostanzialmente due e vanno a braccetto: la prima risiede nel cachet, la seconda nel contenzioso che l’artista ha con la TV pubblica“. Queste le parole del giornalista, il quale ha poi aggiunto dell’altro, sostenendo che la cantante abbia chiesto un cachet davvero molto importante, ovvero circa 35 mila euro.

Il giornalista svela importanti dettagli di questa trattativa

“Non solo, infatti, la cantante avrebbe chiesto un cachet importante (si parla di 35mila euro) ma ospitare un’artista che ha questioni legali aperte con l’azienda si scontrerebbe con le policy di Viale Mazzini. Se, infatti, per Belve il problema non si poneva essendo lo show prodotto esternamente, per Domenica In, prodotto internamente da Rai, non sembra ci siano le intenzioni per ripetere l’eccezione fatta per Sanremo 2023″. Questo ancora il commento di Davide Maggio.