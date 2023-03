Bianca Atzei pubblica una foto dopo il parto e viene sommersa dalle critiche, la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Atzei ha condiviso su Instagram un post di incoraggiamento per le mamme che non si piacciono dopo il parto. Ma il suo post è stato interpretato male e la cantante è stata sommersa dalle critiche.

Bianca Atzei lo scorso 18 gennaio ha finalmente coronato il sogno di diventare mamma in seguito alla nascita del piccolo Noa Alexander. E da quel momento in poi ha raccontato sui social diversi momenti di vita quotidiana insieme al piccolo e insieme al compagno Stefano Corti. Nelle scorse ore ha però condiviso un post molto particolare che da una parte è stato tanto apprezzato dai followers ma che allo stesso tempo ha attirato anche qualche critica. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Bianca Atzei e Stefano Corti genitori felici di Noa Alexander

Per Bianca Atzei e Stefano Corti l’arrivo del piccolo Noa Alexander è stato un vero e proprio sogno. Il bambino, nato lo scorso 18 gennaio, è stato tanto desiderato dalla coppia ed è arrivato dopo un aborto spontaneo e dopo diversi tentativi con la fecondazione assistita. Bianca e Stefano fin dal primo momento della nascita del piccolo hanno condiviso la loro gioia con i followers condividendo diverse immagini e video di vita quotidiana. Nelle scorse ore però la cantante ha condiviso un post che se da una parte è piaciuto a tanti followers che le hanno mostrato il proprio sostegno ecco che allo stesso tempo ha fatto si che l’artista finisse anche al centro di qualche critica.

Il post social della cantante e le critiche ricevute

Nello specifico Bianca Atzei ha condiviso una fotografia in cui mostra la sua pancia a distanza di oltre un mese dal parto. “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”, queste le parole scritte su Instagram da Bianca Atzei e riferite in particolar modo alla cicatrice del cesareo presente sulla sua pancia. Una tenerissima frase rivolta al suo piccolo, il grande amore della sua vita, che però alcuni fan hanno inteso come un tentativo di mettere in mostra il suo fisico. Un utente infatti dopo aver detto che appunto è stato un modo per fare vedere che è in forma si è rivolto all’artista chiedendole se era necessario farlo. A queste e ad altre critiche l’Atzei ha risposto affermando che il suo altro non voleva essere che un segno di incoraggiamento per tutte le mamme che dopo il parto non si vedono bene. La cantante ha poi voluto dire grazie a tutti coloro che le hanno rivolto dei complimenti.

La storia d’amore tra Bianca e Stefano

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono conosciuti durante un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Per lui è stato fin da subito un colpo di fulmine mentre per la bella Bianca innamorarsi è stato più complicato dopo la delusione provata in seguito alla fine della sua storia d’amore con il pilota Max Biaggi. Poco alla volta però Corti è riuscito a conquistarla e oggi sono una delle coppie più amate e affiatate del mondo dello spettacolo.